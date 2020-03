Teemu Pukin joukkuekaveri pelasti naapurissa asuneen 94-vuotiaan rouvan päivän: ”Hänellä ei ollut maitoa tai leipää”

Tim Krul on tehnyt hienoa työtä paikallisyhteisön hyväksi.

Norwichin pelaajat ovat auttaneet paikallisyhteisönsä vanhuksia, jotka kärvistelevät koronakaranteenissa.

Tunnetut urheilijat ja seurat ovat viime päivinä auttaneet yhä enemmän koronaviruksen vastaisessa taistelussa. Aputoimia ovat mm. rahan lahjoittaminen sairaaloille ja viruksen kourissa oleville perheille.

Valioliigajoukkue Norwich City on kantanut kortensa kekoon hyväsydämisellä tavalla.

Muutamat Norwichin pelaajat ovat soitelleet läpi joukkueen seniori-ikäisiä kausikortinhaltijoita kysyäkseen heidän vointia ja mahdollista avuntarvetta.

Yksi soittokierroksen tehneistä oli maalivahti Tim Krul, joka kertoi asiasta BBC Radio Norfolkin haastattelussa torstaina.

– Tämä on ollut todella silmiä avaava kokemus, sillä on vaikea käsittää mitä kaikkea ihmiset ovat joutuneet kokemaan. Olen puhunut ihmisten kanssa, joilla ei ole läheisiä auttamassa tai he eivät tiedä, mihin soittaisivat, hollantilaisvahti kertoi haastattelussa Norwichin kotisivujen mukaan.

Krulilla oli puhelukierroksen jälkeen yksi erityisen mieleenpainuva uusi tuttavuus.

– Puhuin eilen ihanan rouvan kanssa, jolla oli 94-vuotissyntymäpäivä. Hänellä ei ollut maitoa tai leipää eikä hän uskaltanut lähteä talostaan.

Puhelu sai kuitenkin yllättävän käänteen, kun kävi ilmi, että rouva asuukin aivan hänen naapurissaan.

– Siitä tulikin uskomaton puhelu, ja vein hänelle joitain tavaroita. Tämä osoittaa, että meidän täytyy yhteisönä pitää yhtä, sillä täällä on paljon ihmisiä, joilla ei ole etuoikeutenaan perhettä auttamassa, Krul muistutti.

Koronavirus on iskenyt Britanniaan ankarasti, sillä tartunnan saaneita oli keskiviikkoon mennessä jo lähes 10 000. Virukseen on kuollut 463 ihmistä.

Valioliiga on keskeytetty ja se jatkuu aikaisintaan 30 huhtikuuta. Norwich oli keskeytyshetkellä sarjataulukon hännillä.

Teemu Pukki on joukkueen paras maalintekijä 11 valioliigaosumallaan.