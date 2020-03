16-vuotias Jimi Tauriainen siirtyy FC Chelseaan

Tänään 16 vuotta täyttänyt keskikenttäpelaaja Jimi Tauriainen siirtyy FC Chelseaan.

16-vuotias Jimi Tauriainen on solminut Englannin valioliigaseura Chelsea FC:n kanssa kolmivuotisen sopimuksen. Tauriainen siirtyy lontoolaisten riveihin 1. heinäkuuta. Sopimuksesta tiedotti Tauriaisen kasvattiseura, kirkkonummelainen FC Wild.

Tauriainen pelasi Wildissä seitsemän vuotta ja siirtyi 12-vuotiaana vuonna 2016 HJK:n riveihin.

Tauriainen on valittu toistuvasti Suomen vuoden 2004 ikäluokkamaajoukkueeseen. Hän on pelannut U16-maajoukkueessa kuusi ottelua, joissa on tehnyt neljä maalia.

Jimi Tauriainen kuuluu tunnettuun jalkapalloperheeseen. Isä Pasi Tauriainen pelasi 1980- ja 1990-luvuilla merkittävän veikkausliigauran RoPS:issa ja HJK:ssa. Maaotteluja hänelle kertyi 34.

Jimi Tauriaisen 18-vuotias isoveli Julius Tauriainen kuuluu SC Freiburgin organisaatioon.