Norwichista tuli hyviä uutisia Teemu Pukista

Teemu Pukki on taas pelikunnossa.

Norwichin suomalaishyökkääjä Teemu Pukki on toipunut flunssastaan pelikuntoon. Norwich kohtaa jalkapallon Englannin Valioliigassa lauantaina vieraissa Sheffield Unitedin.

Norwichin päävalmentaja Daniel Farke kertoi perjantaina seuran kotisivuilla, että Pukin lisäksi Alex Tettey on toipunut sairastelustaan pelikuntoon.

Flunssaa potenut Pukki seurasi keskiviikkona vaihtopenkiltä, kun Norwich pudotti Englannin cupissa Tottenhamin rangaistuspotkukisassa ratkenneessa ottelussa. Norwich kohtaa cupin puolivälierissä Manchester Unitedin.

Valioliigassa Norwichin tilanne on tukala, sillä joukkue on sarjajumbona. Pukki on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa 11 osumaa ja on joukkueensa paras maalintekijä.

Sheffield United on pelannut hyvän kauden ja on sarjassa kahdeksantena.