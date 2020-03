Manchester City voitti jälleen Englannin liigacupin

Citylle liigacupin mestaruus oli kolmas peräkkäinen ja neljäs viitenä viime vuotena.

Englannin liigacup on kulkenut viime vuosina Manchester Cityn komennossa, eikä sunnuntai muuttanut kurssia.

Manchesterin jalkapallojätti kukisti Lontoon Wembleyllä pelatussa liigacupin loppuottelussa Aston Villan 2–1. City nappasi kolmannen peräkkäisen liigacupin mestaruutensa.

Viidestä tuoreimmasta liigacupin ykkössijasta City on vienyt nimiinsä neljä. Manchesterin ulkopuolelle ei yksikään viime vuosien liigacupin herruuksista ole mennyt, sillä Manchester United juhli ykkössijaa 2017.

Sergio Agüero laukoi Cityn 20. minuutilla johtoon komean hyökkäyksen päätteeksi. Kymmenen minuuttia myöhemmin City sai kulmapotkun, josta hidastusten perusteella oikea tuomio olisi ollut Aston Villan maalipotku. Rodri kiitti ja puski kulmapotkutilanteesta Cityn 2–0-johtoon.

Avauspuoliajan lopussa Cityn John Stones kompuroi, ja Aston Villan Mbwana Samatta päätti hyökkäyksen komeaan puskumaaliin. City piti vastustajaansa selvästi enemmän palloa ja piti otteen itsellään.

Villa kuitenkin taisteli, ja ottelun lopussa pallo kävi Cityn maalin tolpassa.

Liigacup jää arvostuksessa Englannin Valioliigan ja Englannin cupin taakse, mutta finaalin voitto näytti maistuvan Cityn pelaajille.

Samalla Cityllä on mahdollisuus usean pokaalin kauteen, vaikka Valioliigan herruus on käytännössä mennyt Liverpoolille.

City kohtaa keskiviikkona Englannin cupin viidennellä kierroksella Sheffield Wednesdayn. Mestarien liigassa päävalmentaja Pep Guardiolan suojatit hakivat neljännesvälierien avausosassa 2–1-vierasvoiton Real Madridista.

Liigacupin finaalissa Cityllä oli kentällä runsaasti laatua, mutta esimerkiksi Kevin De Bruyne aloitti vaihdossa. Claudio Bravo pelasi maalilla Edersonin sijaan.

– Kolme kertaa peräkkäin on suuri menestys. Olimme vaikeuksissa avaus- ja päätösminuuteilla. Heillä oli kaksi selkeää paikkaa avausminuuteilla, mutta pelasimme etenkin toisella jaksolla hyvin, Guardiola sanoi BBC:lle.

Miesten liigacupin mestaruus on Citylle seurahistorian seitsemäs. Aston Villan kausi on ollut Valioliigassa alakuloinen, ja joukkue on putoamisvaarassa. Villan tuorein liigacupin mestaruus on vuodelta 1996.