Norwich otti todella tärkeän voiton – Teemu Pukki sai raikuvat suosionosoitukset kotiyleisöltä

Teemu Pukki ei tehnyt maalia, mutta yleisö osoitti hänelle suosiota seisaaltaan. Norwichin säilymistoiveet heräsivät eloon.

Norwich–Leicester 1–0

Teemu Pukille kuluva vuosikymmen ei ole alkanut yhtä juhlavasti kuin edellinen päättyi.

Kun helmikuu vaihtuu maaliskuuksi, kotkalaiskärki ei ole tehnyt yhtään pelitilannemaalia kuluvana kalenterivuonna Valioliigassa. Tammikuun lopulla hän toki osui rangaistuspotkuista Bournemouthia ja Tottenhamia vastaan.

Tuska helpotti perjantaina harteilta, kun Norwich voitti kotikentällään Leicesterin 1-0 Jamal Lewisin maalilla. Normaalisti Norwich ei voita, jos Pukki jää maaleitta.

Pukki osui edellisen kerran pelitilanteesta 14. joulukuuta juuri Leicesterin vieraana. Tuska maalinteosta on paistanut Pukin ja koko Norwichin otteista ennen perjantai-iltaa.

Tällä kertaa verkko ei heilunut Leicesteriä vastaan, mutta kuiva kausi ei ole vienyt suomalaisen sankarin asemaa Norwichissa. Yleisö lauloi seisten hyökkääjälle, kun hän käveli johtoasemassa vaihtoon 80 minuutin jälkeen.

Pukki on maalannut 11 kertaa Valioliigassa, joten kokonaisuutena kausi on ollut erinomainen. Viime kierroksilla tuska on yltynyt. Pukille on avautunut paikkoja, joista hän olisi alkukauden huumassa niitannut pallon verkkoon.

Katse kääntyy ennen kaikkea pelaajiin Pukin alapuolella. Peli pyörii usein mallikkaasti siihen asti, kunnes täytyy luoda maalipaikka. Se on ollut koko kauden kuva.

Pukki kyllä laukoo pallot sisään, mutta hänen jälkeensä toiseksi paras maalintekijä Todd Cantwell on heiluttanut verkkoa kuudesti. Heidän lisäkseen joukkueessa on ainoastaan yhden maalin miehiä.

Taistelu säilymisestä käy hurjana. Voitto oli elintärkeä, sillä Norwich nousi neljän pisteen päähän säilyjän paikasta. Valioliigan kuusi viimeistä ovat kaikki 7 pisteen sisällä.

Vaikeat ajat eivät ole lannistaneet tunnelmaa Norwichissa. Fanit täyttävät uskollisesti lehterit illasta toiseen. Leicesteriä vastaan pelaajat saivat jälleen suosionosoitukset onnistuneista suorituksista ja laulut raikasivat koko 90 minuuttia.

Paikallisilla on jalat maassa ja realistiset odotukset. Kun samaan aikaan Valioliigassa on nähty jo kuudet valmentajapotkut, kukaan ei ole edes puolivakavissaan vaatinut Daniel Farken eroa.

Norwich käytti viime kesänä vajaan 1,3 miljoonaa euroa pelaajahankintoihin. Toinen sarjanousija Aston Villa mälläsi lähes 170 miljoonaa ja taistelee silti säilymisestä.

Putoaminen näyttää yhä todennäköiseltä. Norwichilla on sarjan heikoin materiaali, mutta kärsivällisyys ja pitkään hiottu yhteispeli voivat kantaa vielä jymy-yllätykseen.

Se vaatii kuitenkin sitä, että myös ehdoton ykköskärki Pukki avaa taas pikapuolin maalihanansa.