Kommentti: Wolverhampton nousee maltilla kohti kärkikahinoita – taustalla kyseenalaisia keinoja, mutta myös erinomaista urheilutyötä

Wolverhampton on kärsinyt vähiten loukkaantumisista tällä ja viime kaudella Valioliigassa. Se perustuu muuhunkin kuin sattumaan, kirjoittaa Ilta-Sanomien Englannin kirjeenvaihtaja Lari Seppinen.

Valioliigakauden tarinoita ovat ylivoimainen Liverpool sekä piristysruiskeet Leicester ja Sheffield United.

Hieman varjoon on jäänyt Wolverhampton, joka kaikessa hiljaisuudessa jatkaa viime vuosien urheilullista kasvutarinaansa. Sunnuntaina joukkue murskasi kotonaan Norwichin 3-0.

Länsi-Midlandsin ykkösseura on vain 5 pistettä nelossijasta, joten paikka ensi kaudeksi Mestarien liigaan ei ole utopiaa. Parhaillaan käynnissä on riemukas euroseikkailu Euroopan liigassa, jossa ensimmäisen pudotuspelikierroksen avausosassa jalkoihin jäi Espanyol 4-0.

Wolverhampton nousi viime kaudeksi Valioliigaan ja sijoittui heti seitsemänneksi 57 pisteellä.

Se ei yllättänyt, sillä Wolverhampton ei ollut tavanomainen nousija. Seuran on omistanut kesästä 2016 lähtien kiinalainen investointiyhtiö Fosun International, joka haluaa nostaa susilauman maltillisesti askel kerrallaan kärkikahinoihin.

Taustalla operoi superagentti Jorge Mendes, jonka suhteilla moni meritoitunut pelaaja on saapunut Länsi-Midlandsiin. Wolverhampton värväsi viime kaudelle ykkösvahdiksi Rui Patricion ja keskikentälle Joao Moutinhon – ansioituneita Portugalin maajoukkuepelaajia kumpikin.

Englannissa joukkuetta on kutsuttu puolihuumorilla Portugalin tähdistökentäksi. Päävalmentajana operoi Mendesin ystävä Nuno Espirito Santo. Norwichia vastaan avauksessa oli neljä ja penkillä kolme portugalilaista.

Toimintatapa herättää närää. Fifa rajoittaa säännöillään pelaaja-agenttien toimia seuroissa, mutta Mendes on viralliselta nimikkeeltään vain ”neuvonantaja”.

Oli toiminnasta mitä mieltä tahansa, urheilullinen ja kulttuurinen työ on onnistunut. Nuno on puhunut jatkuvasti identiteetistä. Puhe on suunnattu kannattajille, joiden ei haluta vieraantuvan nopeassa muutoksessa.

Urheilullisen menestyksen kulmakiviä on erinomainen työ fysiikkapuolella. Wolverhamptonilla ei ole järin leveä kokoonpano, mutta se on kärsinyt tällä ja viime kaudella vähiten loukkaantumisista. Viime kaudella kentällä kävi 20 pelaajaa – viimeksi yhtä pienellä ringillä operoi kaudella 1995-96 Liverpool.

Kyse ei ole pelkästään sattumasta, sillä tälläkin kaudella kentällä on käynyt 20 pelaajaa, joista vain 11 on pelannut yli 1000 minuuttia. Nuno on jakanut kiitosta ammattimaisille pelaajille, mutta hyvää työtä on tehty myös valmennuspuolella.

– Tulokset tulevat hyvällä yhteistyöllä. Ideoillamme ei ole merkitystä, jos päävalmentaja ei hyväksy niitä. Nuno näyttää luottavan sokeasti työhömme, kunto- ja apuvalmentaja Joao Lapa sanoi kesällä.

Loukkaantumisissa on totta kai kyse myös tuurista. Wolverhampton on silti erinomainen esimerkki siitä, miten treenikenttien metodeilla on aina seurannaisvaikutuksensa niin hyvässä kuin huonossa.