10-vuotias lähetti Liverpoolin valmentajalle epätoivoa tihkuneen kirjeen – Jürgen Klopp vastasi sympaattisesti

Liverpoolin ylivoima sai 10-vuotiaan Manchester United -fanin turvautumaan epätoivoiseen kirjeeseen.

Jürgen Kloppin kipparoima Liverpool on matkalla historiansa ensimmäiseen Valioliigan mestaruuteen – suorastaan käsittämättömän ylivoimaisella tavalla. Joukkue on dominoinut Englannin pääsarjaa mielensä mukaan: 26 pelatusta ottelusta saldona on 25 voittoa ja yksi tasapeli.

Ennennäkemätön riemumarssi on katkeraa seurattavaa perinteikkään seuran kilpakumppaneiden kannattajille. Eräs 10-vuotias Manchester Unitedin kannattaja päättikin, että rajansa kaikella.

Daragh Curley, 10, päätyi lähettämään Kloppille henkilökohtaisen kirjeen, jossa hän aneli 52-vuotiasta huippuvalmentajaa keskeyttämään joukkueensa voittoputken.

– Liverpool voittaa liikaa pelejä. Jos voitatte vielä yhdeksän ottelua, teillä on pisin tappioton putki englantilaisessa jalkapallossa. United-fanille se on surullista. Joten seuraavan kerran kun Liverpool pelaa, ole kiltti ja laita heidät häviämään. Sinun pitäisi vain antaa vastustajan tehdä maaleja. Toivottavasti olen vakuuttanut sinut olemaan voittamatta liigaa tai mitään muutakaan ottelua enää ikinä, Daragh vuodatti kirjeessään.

”Valitettavasti en pysty toteuttamaan pyyntöäsi”

Nuoren jalkapalloihmisen tunteen palo ei ehkä johda hänen toivomaansa lopputulokseen, mutta ainakin se kirvoitti Kloppin sanailemaan Daraghille sympaattisen vastauksen.

Kiitettyään United-fania vilpittömästä yhteydenotosta, leveästä hymystään tunnettu saksalainen antoi perustelunsa sille, ettei hän pysty toteuttamaan kirjeessä esitettyä toivetta.

– Valitettavasti en pysty toteuttamaan pyyntöäsi, ainakaan tarkoituksella. Niin paljon kuin haluatkin Liverpoolin häviävän, on minun työni tehdä kaikki mahdollinen auttaakseni Liverpoolia voittamaan. Miljoonat ihmiset ympäri maailman toivovat niin käyvän, enkä halua pettää heidän luottamustaan, Klopp kirjoittaa.

Jürgen Kloppin on ollut viime aikoina helppo olla oma iloinen itsensä.

Liverpoolin viime kauden päätteeksi Mestarien liigan voittajaksi luotsannut Klopp lohdutti kilpailijansa kannattajaa muistuttamalla, ettei mikään voittoputki kestä ikuisesti, ja päätti kirjeensä lämminhenkiseen muistutukseen jalkapallon ydinasioista.

– Luettuani kirjeesi uskallan sanoa, että intohimosi jalkapalloa ja kannattamaasi joukkuetta kohtaan eivät tule koskaan katoamaan. Manchester United on onnekas, kun heillä on kaltaisesi fani. Toivon ettet ole liian pettynyt, vaikka voittaisimme lisää otteluita tai jopa lisää pokaaleja, sillä vaikka joukkueemme ovat kilpakumppaneita, kunnioitamme toisiamme syvästi. Siitä jalkapallossa on mielestäni perimmiltään kyse.

”Hän vaikuttaa olevan kerta kaikkiaan kelpo tyyppi”

Klopp kertoi perjantaina lehdistötilaisuudessa kirjoittaneensa vastauksen Darahgille omasta aloitteestaan.

– Saan paljon kirjeitä, enkä voi vastata niihin kaikkiin. Tämä oli kuitenkin mukavalla tavalla nenäkäs kirje, ja meillä oli aikaa sinä päivänä, joten vastasin, Klopp sanoi BBC:n mukaan.

– Rakastan Liverpoolille työskentelemistä ja rakastan meidän ja Manchester Unitedin välistä kilpailua, mutta toivon, että se pysyy vain kentän puolella. Muuten toivon, että sekä he että me olemme iloisia, ja toivon, että Daragh on nyt iloinen – hän ainakin näytti siltä kuvassa jonka näin myöhemmin, joten hieno homma!

Daraghin isä ylisti kiireisen valmentajaneron tekoa pyyteettömästi United-faniudestaan huolimatta.

– Hän vaikuttaa olevan kerta kaikkiaan kelpo tyyppi, tämä kirje varmistaa sen. Pidän kirjeestä, koska se huokuu urheiluhenkeä, ja sellaisen näyttäminen 10-vuotiaalle on hienoa, isä-Curley kommentoi BBC:lle.

Seuraavan kerran ManU-fanit pääsevät unelmoimaan Liverpoolin 43 ottelun mittaisen tappiottoman Valioliiga-putken päättymisestä ensi viikon maanantaina, kun West Ham matkaa Anfieldille 22 pisteen liigajohdossa porskuttavan Poolin vieraaksi.