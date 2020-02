Teemu Pukki teki syksyllä Norwichin ainoan maalin ylivoimaisen sarjakärjen verkkoon.

Englannin Valioliigassa pelataan lauantai-iltana klassinen ottelu jumbo vastaan sarjakärki. Norwichin tehtävä ylivoimaisesti liigaa johtavaa Liverpoolia vastaan tuntuu toivottomalta kotiedusta huolimatta.

Liverpool on nykytahdilla voittamassa ensimmäisen Englannin liigamestaruutensa 30 vuoteen.

Manageri Jürgen Klopp ei suostunut spekuloimaan mestaruudella perjantaina. Sen sijaan hän heittäytyi kohteliaaksi Norwichille viitatessaan joukkueiden edelliseen kohtaamiseen, jonka Liverpool voitti 4–1 (4–0).

– Teimme neljä ja he yhden, mutta heillä oli paljon tilanteita siinä ottelussa. Se oli hyvä varoitus, Klopp sanoi BBC:n mukaan.

Hän jätti mainitsematta, että Liverpool olisi voinut tilanteiden perusteella johtaa sitä ottelua ensimmäisen puoliajan jälkeen 8–0.

Teemu Pukki teki silloin Norwichin ainoan maalin – ja sai ottelun jälkeen ison halauksen Kloppilta, jonka tavaramerkkeihin pelaajien halailut kuuluvat.

Pukki on tehnyt myöhemmin maaleja muitakin kovia valioliigajoukkueita vastaan. Hän on osunut mm. Chelsean, Manchester Cityn, Arsenalin ja Tottenhamin verkkoihin. Kaikkiaan suomalaisella on kasassa 11 osumaa kuluvalta kaudelta.

Norwich saa mukaansa toipuneita pelaajia sairastuvalta, ja manageri Daniel Farke peluuttanee ottelussa kolmen topparin alakertaa.

– Meidän täytyy pystyä pitämään palloa ja tiedostaa täysin hetket, jolloin tarvitsee puolustaa tiiviisti. Jokaisen on yllettävä huipputasolleen – jopa kuuluttajan, jotta saamme yleisön vauhtiin, Farke sanoi BBC:n mukaan.

Tappiottoman Liverpoolin ja vain neljä ottelua voittaneen Norwichin välinen ero sarjataulukossa on 55 pistettä.

Liverpoolin etu sarjakakkoseen Manchester Cityyn nähden on 22 pinnaa, kun jäljellä on 13 ottelukierrosta.

Norwich on seitsemän pisteen päässä ensimmäisen säilyjän paikalla olevasta Aston Villasta.