Jere Virtanen tuo ManUn futaajat yksityisen seuramuseonsa avajaisiin – keräily alkoi Beckhamin fanipaidan ostamisesta Puumalan torilta

Bryan Robson ja muita entisiä ManUn pelaajia Suomeen maaliskuun lopussa. ISTV on mukana yksityisen seuramuseon avajaisissa.

Helsinkiläinen Jere Virtanen toteuttaa maaliskuussa yhden pitkäaikaisista unelmistaan, kun hän tuo neljä Manchester Unitedin entistä pelaajaa Helsinkiin tapaamaan seuran kannattajia.

Virtanen, 34, on kutsunut Suomeen ManUn legendoihin lukeutuvan Bryan Robsonin, viisi liigamestaruutta voittaneen Wes Brownin, entisen laitapakin Lee Martinin sekä maineikkaaseen ”Class of 92” -ryhmään kuuluneen Ben Thornleyn.

Pelaajat osallistuvat myös samana viikonloppuna, 27.-28. maaliskuuta, Virtasen yksityisen ManU-museon avajaisiin Helsingissä.

Virtanen on kerännyt yli 20 vuoden ajan Unitediin liittyviä esineitä ja muistoja. Nyt kasassa on yli 30 000 esineen yksityiskokoelma. Se muodostaa tietojen mukaan yhden maailman suurimmista ManU-aiheisista kokoelmista.

– On upeaa saada seuralegendoja tutustumaan Helsinkiin ja Suomeen. Bryan Robson synnytti itsessäni kipinän fanitukseen ja valitsin hänen pelinumeronsa aloittaessani viisivuotiaana jalkapallon. Keräilyharrastus lähti itse asiassa jo todella nuorena liikkeelle, kun ostin viikkorahoillani David Beckhamin pelipaidan Puumalan torilta! Kokoelmassani on nyt yli 30 000 United-esinettä, joista useat ovat yksittäiskappaleita. Onnistuin hankkimaan Red Room -pyhättööni jopa kaksi Old Traffordin stadionin kotivaihtopenkkiä vuosilta 2006–2010, Virtanen kertoo.

Jere Virtasella on museossaan myös katsomo, jossa hän seuraa Unitedin pelejä televisiosta.

Pohjois-Englannista on tulossa myös kuvausryhmä seuraamaan Virtasen yksityismuseon avajaisia ja seuraavana päivänä helsinkiläisessä hotellissa järjestettävää illallistapahtumaa. Koosteen viikonlopusta esittää seuran oma MUTV-kanava. Suomalaisilla katsojilla on mahdollisuus päästä mukaan museon avajaisiin jo sitä ennen suorassa lähetyksessä, sillä ISTV on läsnä tilaisuudessa.

Virtasen kutsumista vieraista Bryan Robson pelasi Unitedissa yli 460 ottelua vuosina 1981-1994 ja teki seuralle 99 maalia. Robson kuului myös Englannin maajoukkueen keskikenttätähtiin.

Hän on vieraillut Suomessa pelaajana kaksi kertaa: 1982 Robson teki kaksi maalia Palloliiton 75-vuotisjuhlapelissä Suomen ja Englannin välillä (1–4) ja oli kentällä myös toukokuussa 1985, kun Martti Kuuselan A-maajoukkue horjutti kuuluja vastustajia MM-karsinnoissa Jari Rantasen ikimuistoisella johtomaalilla. Kamppailu päättyi 1–1.

Kaksi kovaa vastakkain Olympiastadionilla 1982 Palloliiton 75-vuotisjuhlamaaottelussa: Pasi Rautiainen (vas.) ja Bryan Robson.

Brittifutiksen seuraamisella on pitkät perinteet Suomessa: sikäläiset seurat ovat olleet vakiokupongilla ikiajat ja suoria ottelulähetyksiä on nähty Britanniasta puolen vuosisadan ajan.

Manchester Unitedilla on Virtasen käsityksen mukaan paljon kannattajia globaalistikin Suomessa.

– Seuran Suomen virallinen kannattajayhdistys on tänä vuonna sijalla kymmenen Manchester Unitedin Englannin ulkopuolisten kannattajayhdistyksien rankingissa, joten olemme suhteutettuna ihmismäärään erittäin korkealla tilastoissa. Kannattajayhdistys on tehnyt hyvää työtä jo 1990-luvulta lähtien ja en ihmettelisi, jos virallisten kannattajien määrä tämänkaltaisten tapahtumien myötä kasvaisi merkittävästi. On mahtavaa olla tukemassa Suomen kannattajayhdistyksen toimintaa näin omalla tavallani, Virtanen toteaa.