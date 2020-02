City mokasi Tottenhamin vieraana – Liverpoolilla murskaava sarjajohto Valioliigassa

Jalkapallon Englannin Valioliigassa toisena oleva Manchester City taipui 0–2-tappioon Tottenhamin vieraana sunnuntaina.

Kun sarjasta on takana 25 kierrosta, on kärkijoukkue Liverpoolin etumatka Cityyn huimat 22 pistettä ja sarjakolmoseen Leicesteriin 24 pistettä. Liigaa on jäljellä vielä 13 kierrosta.

Tottenhamin vei johtoon tuore hankinta, debyyttinsä pelannut Steven Bergwijn 63. minuutilla. Muutama minuutti aiemmin Cityltä oli ajettu ulos ukrainalaispelaaja Oleksandr Zintshenko. Kotivoiton sarjassa viidenneksi nousseelle Tottenhamille sinetöi Son Heung-Min 71. minuutin maalillaan.

– Pelasimme hyvin, mutta hävisimme. Taas näin. Heillä oli kaksi laukausta ja tekivät kaksi maalia, Cityn valmentaja Pep Guardiola puhisi pettyneenä Sky Sportsille BBC:n mukaan.

Citylle oli tarjolla parempaakin: avauspuoliajan loppuvaiheissa se sai rangaistuspotkun, mutta Ilkay Gündoganin epäonnistuminen jatkoi Cityn vaikeuksia pilkulla. Viime viikkojen aikana myös Gabriel Jesus ja Raheem Sterling ovat hukanneet rangaistuspotkun.

– Esitys oli hyvä, ihan oikeasti. Loimme paikkoja ja annoimme niitä vähän. Tämä on nyt tapahtunut tällä kaudella muutamaan otteeseen. Ulosajo oli ratkaisevassa osassa, City-luotsi Guardiola tiivisti vielä.

Hollantilaisseura PSV:stä tammikuun lopulla siirtynyt laitapelaaja Bergwijn, 22, oli onnensa kukkuloilla.

– Unelma tuli toteen maalilla debyytissä. Pikkupoikana unelmoin pelaamisesta Valioliigassa, joten maalaaminen heti ensimmäisessä ottelussa on ihan uskomatonta.

Sunnuntain päiväpelissä Arsenal ja kotijoukkue Burnley jäivät maalittomaan tasapeliin. Joukkueet jatkavat liigan keskivaiheilla 31 pisteellään, ja niillä on kuusi pistettä eroa Tottenhamiin, joka pitää Eurooppa-liigaan oikeuttavaa viitossijaa. Tottenham puolestaan on neljän pisteen päässä Chelseasta, joka miehittää nelossijaa eli Mestarien liigaan vievää paikkaa.