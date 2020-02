Kommentti: Huhut Teemu Pukista ovat imartelevia, mutta paljastavat samalla tylyn totuuden Manchester Unitedista

Manchester Unitedista on tullut nimekkäiden pelaajien hautausmaa, kirjoittaa Lari Seppinen.

Tammikuun siirtoikkuna jäi laihaksi Valioliigassa. Suomalaisittain viimeisenä siirtopäivänä hymynkareita herätti huhut Manchester Unitedin kiinnostuksesta Teemu Pukkiin.

– Kyllä, olemme hylänneet 100 miljoonan (punnan) tarjouksen Teemusta, Norwichin päävalmentaja Daniel Farke vitsaili perjantaina lehdistötilaisuudessa.

Pukin siirtyminen ei tietenkään ollut realismia. Suomalaishyökkääjä on liian tärkeä pala Norwichin selviytymistaistelua. Jumbojoukkueen tilanne on vaikea, mutta toivoa on yhä olemassa. Pukki on myös markkinoinnillisesti tärkeä. Itä-Anglian ylpeys on hyödyntänyt kiinnostusta Suomen suuntaan ja järjestää siellä ensi kesänä jalkapalloleirin.

Siirtospekulaatioihin ja -huhuihin kannattaa aina suhtautua suurella varauksella. Niitä putkahtaa ympäri brittimediaa etenkin pitkin tammikuuta. Siirrot olivat lopulta vähäisiä, vaikka pelaajia oltiin viemässä jos johonkin suuntaan.

Ole Gunnar Solskjär ei ole onnistunut kääntämään Unitedin kurssia.

Huhut Manchester Unitedin kiinnostuksesta ovat imartelevia Pukkia kohtaan. Suomalaista jalkapalloilijaa ja lajimaailman ykkösbrändiä harvoin käytetään edes vahingossa samassa lauseessa. Se kertoo silti karulla tavalla myös manchesterilaisjätin urheilullisesta alennustilasta.

Unitedilla on akuutti hyökkääjäongelma, kun maalitykki Marcus Rashford on loukkaantunut. Lopulta ratkaisu oli 30-vuotias nigerialainen Odion Ighalo, joka on pelannut kolme edelliskautta Kiinassa. Sitä ennen Ighalo pelasi Watfordissa kaksi kautta Valioliigaa ja yhden Championshipiä.

United koki nöyryytyksen aiemmin tammikuussa, kun seuran kuolaama Erling Braut Håland valitsi mieluummin Borussia Dortmundin. Norjalainen 19-vuotias superlupaus on viimeistellyt 7 maalia 3 ottelussa saksalaisseuralle.

Vaikka United kaappasi pitkien neuvottelujen jälkeen keskikentän Bruno Fernandesin, seura ei ole ison kaliiberin pelaajien silmissä houkutteleva. Entisestä suuruudesta on tullut ennemminkin pelaajien ja valmentajien hautausmaa. Nykyinen managerikin palkattiin Norjan pääsarjasta – ei lajin ehdottomalta huipulta.

Viime vuosien isoista hankinnoista lähes kaikki ovat taantuneet Manchesterissa. Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Paul Pogba… Lista on pitkä. Fred ja Harry Maguire ovat lähellä liittyä samaan kastiin.

Kukaan heistä ei ole huono pelaaja, mutta heikossa ympäristössä on hankala loistaa. Lukaku sai runsaasti moitteita Old Traffordilla, mutta vakuuttaa nyt Milanon Inter, jossa on 14 osumalla maalipörssin nelonen ja taistelee Serie A:n mestaruudesta.

Ighalo tai Pukki ovat pelaajia, jotka voivat vahvistaa kelpo keskikastin seuraa Valioliigassa. Se on mentaliteetti, johon United on suunnattomuudellaan taantunut. Se näkyy myös karusti tulostaululla ja sarjataulukossa.