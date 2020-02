Kommentti: Valioliigan uinuva jätti on kauden yllättäjä – Newcastle jätti tällä kertaa jopa Teemu Pukin vaille maalia

Newcastle on Valioliigan pelillinen kummajainen, kirjoittaa Lari Seppinen St. James’ Parkilta.

Newcastle on jalkapallokaupunkina tunnettu intohimoisista faneistaan. Kannattajat ovat täyttäneet uskollisesti yli 52 000 paikkaa kattavan St. James’ Parkin, vaikka menestys on ollut köyhää.

Perinteisellä stadionilla ei lauantaina juuri tyhjiä penkkejä näkynyt, kun Teemu Pukin Norwich kävi kylässä. Pukille ilta ei ollut paras mahdollinen. Hyökkääjä tuhlaili pari erinomaista paikkaa maalittomassa pistejaossa, joka ei pelinä jättänyt jälkipolville kerrottavaa.

Newcastle on kauden yllättäjä. Kun Pukki latoi elokuussa hattutempun joukkueen verkkoon, putoajasuosikista ei ollut epäselvyyttä.

Manageri Steve Bruce on kuitenkin sen jälkeen repinyt hyvin inhorealistisella pelitavallaan keskinkertaisesta materiaalista tehot irti. Newcastle hallitsee sarjassa ylivoimaisesti vähiten palloa ja sillä on kolmanneksi heikoin syöttöjen onnistumisprosentti.

Joukkue on laukonut toiseksi vähiten ottelua kohti ja sen pisteodottama on Valioliigan heikoin.

Newcastle on sarjan kummajainen. Ykköskärki Joelinton on osunut vain kerran. Se on koko Newcastlen ainoa hyökkääjän tekemä maali tällä kaudella. Joukkueen 24 maalista puolet on puolustajien tekemiä ja tullut erikoistilanteista. Isot topparit viihtyvät kamppailuissa, ja sitä on hyödynnetty häikäilemättä.

Syys-lokakuun välillä joukkue hävisi vain neljästi Valioliigassa – Liverpoolille, Leicesterille, Chelsealle ja Aston Villalle. Päänahkoja on tullut Tottenhamista ja Manchester Unitedista.

Omistajaa inhotaan yhä

Kelpo tulokset eivät ole kuitenkaan sammuttaneet fanien tyytymättömyyttä. Intohimo on purkautunut jo pitkään lähinnä turhautumisena. Koillis-Lontoon suuruus on polkenut urheilullisesti tyhjäkäyntiä viimeiset 13 vuotta, jonka Mike Ashley on ollut omistajana.

Ashley on särmikäs henkilö, jota kannattajat inhoavat. Hänen aikakaudellaan pelaajiin ei ole juuri investoitu, omistaja itse on ryvettynyt kohuissa ja kahdesti Newcastle on tippunut Championshipiin. Ashley on vuosia luvannut myydä seuran, mutta mitään ei ole tapahtunut. Sama sirkus jatkuu yhä.

Kun Bruce palkattiin, hänet tuomittiin varsin kollektiivisella yhteisymmärryksellä epäonnistumaan. Bruce on Newcastlen oma poika, mutta fanit eivät syttyneet. Hänen edeltäjänsä Rafael Benitez oli nimenä iso, ja toiveissa oli joko hän tai saman kaliiberin jatkaja.

Bruce on pyllistänyt moderneille taktisille virtauksille. Viiden puolustajan linja ja kolme muskettisoturia omalla rangaistusalueella ovat tehneet hyökkääjien elämästä hankalaa. Bruce ansaitsee kunniaa siitä, että Newcastle on repinyt eroa putoamisviivaan.

Isossa kuvassa Newcastle polkee yhä tuuliajolla, mutta äärimmäisellä inhorealismillakin voi vielä yksittäisellä kaudella pärjätä, jos kaikki sitoutuvat yhteiseen juttuun. Siinä ristiriitaisia tunteita herättävä manageri on eittämättä onnistunut.