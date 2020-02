Chelsean saksalaistopparin maali-iloittelu oli todellinen tilastoharvinaisuus

Chelsean Antonio Rüdiger teki kaksi maalia.

Antonio Rüdiger pelasti Chelsealle pisteen, kun jalkapallon Englannin Valioliigan lauantai potkaistiin käyntiin Leicesterissä. Rüdiger vei ensin Chelsean johtoon, mutta sarjakolmosena liigassa keikkuva kotijoukkue Leicester nousi ohi Harvey Barnesin ja Ben Chilwellin maaleilla. Rüdigerin toinen osuma toi kuitenkin loppuluvuiksi 2–2.

Rüdigerista tuli ensimmäinen Chelsealle kaksi maalia yhdessä ottelussa tehnyt puolustaja sitten seuraikoni John Terryn ja vuoden 2013. Kaikkiaan saksalaistoppari Rüdiger on pelannut Chelseassa nyt 100 peliä, ja tämänpäiväinen tupla nosti hänen maalisaldonsa viiteen.

Chelsealla on vaisumpi jakso menossa, sillä viidestä viimeisimmästä liigapelistä sillä on vain yksi voitto. Joukkue on sarjassa neljäntenä, ja ero kolmantena olevaan Leicesteriin pysyi kahdeksassa pisteessä. Leicesterillä puolestaan oli saumansa vielä ottelun loppuhetkillä, kun pallo osui rangaistusalueella Rüdigerin käteen. VAR-videotuomarointi kuitenkin totesi käsivirheen tahattomaksi.

– Loppujen lopuksi hyvä ottaa täältä piste, koska Leicester painoi ja 1–0-johtomme jälkeen olimme vähän huolimattomia. Tärkeintä meille oli se yritys, jota näytimme noustessamme tappiolta tasoihin, Rüdiger tiivisti BBC:lle.

Loppuhetkien VAR-jännityksestä Rüdigerillä oli selkä näkemys.

– No pallo kyllä osui, mutta tarkoitukseni ei ollut osua siihen. Loppujen lopuksi meillä oli VAR, joten tuo asia ei minulle kuulu!