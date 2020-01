Teemu Pukki aloittaa ensimmäistä kertaa tällä kaudella vaihdossa

Norwich kohtaa Burnleyn FA-cupin ottelussa.

Englannin cupissa Burnleyn kohtaavan Norwichin päävalmentaja Daniel Farke on tehnyt avauskokoonpanoonsa seitsemän pelaajamuutosta verrattuna keskiviikon liigaotteluun Tottenhamia vastaan.

Yksi muutoksista on, että suomalaishyökkääjä Teemu Pukki aloittaa vaihdossa. Pukki on ollut tällä kaudella aina avauksessa, jos hän on ollut kokoonpanossa. Yhden Valioliigan ja yhden cupin ottelun hän on menettänyt loukkaantumisen takia. Elokuun lopussa pelatussa liigacupin ottelussa Crawleyta vastaan Pukki oli lepovuorossa ja kokoonpanon ulkopuolella.

Sveitsiläishyökkääjä Josip Drmic on ensimmäistä kertaa tällä kaudella Norwichin avauksessa.

Kotijoukkue Burnleyn ja Norwichin välinen jalkapallon Englannin cupin neljännen kierroksen ottelu alkoi Suomen aikaa kello 17.

Cupissa pelataan tänään myös ottelut Coventry–Birmingham, Millwall–Sheffield United, Newcastle–Oxford United, Portsmouth–Barnsley, Reading–Cardiff, Southampton–Tottenham, West Ham–West Bromwich ja Hull–Chelsea.

Brentfordin ja Leicesterin välinen ottelu on jo pelattu loppuun. Leicester haki vieraskentältä 1–0-voiton ja eteni viidennelle kierrokselle Kelechi Iheanachon avausminuuttien maalilla.