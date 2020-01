Liverpoolin käsittämätön voittoputki sai jatkoa

Roberto Firminon maali ratkaisi Wolverhamptonia vastaan.

Jalkapallon Englannin Valioliigaa dominoivan Liverpoolin huima voittoputki ei ota päättyäkseen. Liverpool nappasi torstai-iltana jo 14:nnen perättäisen voittonsa liigassa, kun se kaatoi vieraissa Wolverhamptonin 2–1.

Wolves oli lähellä aiheuttaa Liverpoolille pistemenetyksen, sillä peli oli vielä kymmenen minuuttia ennen loppua tasan 1–1. Roberto Firmino teki kuitenkin vieraiden voittomaalin 84. minuutilla.

Liverpoolin avausmaalin teki jo 8. peliminuutilla Jordan Henderson. Hän puski pallon maaliin etutolpalta Trent Alexander-Arnoldin kulmapotkusta Wolvesin puolustuksen keskittyessä vartioimaan Virgil van Dijkiä.

Wolves ei lannistunut aikaisesta takaiskumaalista vaan haki aktiivisesti tasoitusta ja sai luotuakin hyviä maalipaikkoja.

Liverpool koki ensimmäisellä puoliajalla takaiskun, kun joukkueen senegalilaistähti Sadio Mane loukkasi jalkaansa ja joutui jättämään kentän. Vamman vakavuudesta ei ole vielä tietoa.

Raul Jimenez teki Wolvesin tasoitusosuman toisen puoliajan alussa vastahyökkäyksestä. Osuma oli espanjalaiselle jo kauden 20:s ja ensimmäinen Liverpoolin päästämä maali sitten joulukuun 4. päivän.

Manen puuttuminen näkyi Liverpoolin pelissä toisella puoliajalla, ja Wolverhamptonilla oli jopa paikkoja voittomaaliin. Ottelu kääntyi kuitenkin Liverpoolille Firminon iskettyä maalin Hendersonin syötöstä.

Liverpoolin johto jo 16 pistettä

Liverpoolin valmentaja Jürgen Klopp oli tyytyväinen joukkueensa peli-ilmeeseen, vaikka Liverpool tuhri tukun maalipaikkoja.

– Tässä ottelussa oli ylä- ja alamäkiä. Wolves oli erittäin vahva, mutta tiesimme että voimme ratkaista ottelun. Täytyy vain löytää joku keino voittaa, joku joka tekee täydellisen ratkaisun. Se oli jälleen Bobby (Firmino), Klopp sanoi BBC:n mukaan.

Liverpool johtaa Valioliigaa 16 pisteen erolla Manchester Cityyn, joka on pelannut yhden ottelun enemmän. Kloppin miehistö pelaa uskomatonta kautta ja on voittanut 22 ottelua 23:sta. Ainoa tasapeli on lokakuulta.

Klopp ei vielä halua spekuloida mestaruudella, vaikka käytännössä Liverpoolin ensimmäistä mestaruutta sitten vuoden 1990 ei enää voi estää.

–Se on ohi sitten kun se on ohi. Miksi miettisimme sitä aikaisemmin?

Hyvää kautta pelaava Wolverhampton on seitsemäntenä, kuuden pisteen päässä neljännestä sijasta ja Mestarien liigan paikasta.