”Hän näyttää aidosti tunteensa ja eläytyy asioihin”, sanoo Suomen mahtailevimman tuomarin maineessa ollut Mikko Vuorela Valioliigan ennätysmiehestä Mike Deanista.

Hän on erotuomari, joka on tuulettanut kentällä joukkueen maalia, nuuhkaissut tv-kameroiden edessä avustajansa kainaloa, riemuinnut näkyvästi fanikatsomossa ja toiminut caddiena naisten huippugolfin Tourilla.

Mike Dean on Englannin Valioliigassa suuria tunteita herättävä erotuomari. Hänen persoonallinen työskentelytapansa on voinut leimannut häntä ylimieliseksi egoilijaksi, joka haluaa nousta pelaajien ja pelin yläpuolelle.

Siis täysin vastoin sitä yleistä ajattelutapaa, jonka mukaan paras tuomari on näkymätön tuomari.

Dean tekee paljon asioita pakostakin myös oikein. Muuten hän ei olisi ikinä saanut täyteen 500 ottelua Valioliigan erotuomarina. Tuo rajapyykki meni rikki lauantaina ottelussa Arsenal–Sheffield United.

– En ole ikinä ollut ”robottierotuomari”. Yritän olla helposti lähestyttävä ja selittää reilusti asiat pelaajille, jos nämä niistä kysyvät. Kommunikaatio on erittäin tärkeää, Dean sanoi Daily Mailin haastattelussa.

500 ottelua Valioliigassa tuominneen Mike Deanin persoonallinen tyyli jakaa mielipiteet.

Deanin elekieli ja ilmeet otteluissa poikkeavat monen muun tuomarin toiminnasta. Dean milloin nyrpistelee nenäänsä, milloin näyttää antavan arkikielisen täyslaidallisen hänelle selittäville tähdille.

Ilmeiden kirjoa riittää.

Englantilaiserotuomari on hyötynyt siitä, että Valioliigassa poistettiin erotuomarien yläikäraja, joka oli 48 vuotta. Dean on 51-vuotias ja still going strong.

”Suomen Mike Dean”

Suomen Veikkausliigan ”oma Mike Dean” oli pitkään Mikko Vuorela – monien silmissä kotimaan kenttien ärsyttävin erotuomari, ylimielinenkin.

Vuorela on seurannut tarkasti Valioliigaa ja tuntee 20 vuotta liigassa vaikuttaneen Deanin tyylin hyvin.

– Mike Dean ei sovi mihinkään nykypäivän erotuomarimuottiin. Hän on omalaatuinen ja tekee erilaisia päätöksiä mihin on totuttu, Vuorela sanoo.

Mike Dean juhlaottelussaan Arsenal–Sheffield United.

– Positiivista on se, että hän on persoona, joita ei kauheasti ole. Miinuspuolelta löytyy se, että hän on varmasti myös kärsinyt persoonastaan. Kansainvälistä nostetta ei oikeastaan koskaan tullut, Vuorela sanoo.

Vuorela itse tuomitsi Veikkausliigassa yhteensä 220 ottelua vuosina 1994–2008 ja oli pitkään Suomen ennätysmies, kunnes Petteri Kari myöhemmin meni reilusti edelle.

Mikko Vuorela on suomalainen tuomarilegenda.

– En varmasti ollut helpoin tuomari. Minulla ei ollut miellyttämisen tarvetta, mutta pyrin kommunikoimaan pelaajien kanssa paljon. Tavalliset katsojat eivät edes tiedä, kuinka paljon tuomarit yleensä puhuvat pelaajien kanssa otteluissa, 52-vuotias Vuorela sanoo.

Erotuomari ja tuuletukset

Deanin persoona ulottuu myös yli lajirajan. Viime syksynä hän toimi naisten golfin Euroopan kiertueella Whitney Hillierien caddienä eli ”mailapoikana” Espanjassa. Dean riensi halaamaan Hillieriä tämän tehtyä kilpailussa hole-in-onen.

Yksi Deanin monista mieleenpainuvista otteista jalkapallossa nähtiin Tottenhamin ottelussa Aston Villaa vastaan marraskuussa 2015, kun hän tuuletti Tottenhamin Mousa Dembelen tekemää maalia Aston Villaa vastaan. Kyllä, tuuletti!

Erotuomari ei sinänsä juhlinut joukkueen puolesta, vaan omaa onnistumistaan. Tottenhamin pelaajaa oli rikottu hyökkäysvaiheessa, mutta Dean sovelsi hyötynäkökohtaa, jonka Tottenham totisesti hyödynsi.

– Muistan sen pelin hyvin. Yksi erotuomarin suurimpia nautintoja on se, että hänen antamansa hyöty päättyy maaliksi. Ymmärrän, että tilanne on tuntunut Deanista älyttömän hyvältä, mutta maailma ei ole valmis siihen, että tuomari tuulettaa, Vuorela sanoo.

– Olen varma, ettei Deanille ollut väliä, missä ottelussa ja mille joukkueelle tuo maali tuli. Hän vain aidosti näytti tunteensa onnistuttuaan.

Tuomari fanikatsomossa

On englantilaistuomari kyllä tuuletellut joukkueenkin puolesta täysin avoimesti ja palavalla intohimolla.

Liverpoolilaisen Tranmere Roversin faniksi tunnustautuva Dean nähtiin katsomossa juhlimassa villisti joukkueen onnistumisia viime keväänä Englannin Ykkösliigan (League One) nousukarsintaotteluissa.

– Tässäkin tullaan Deanin persoonaan. Pitäisikö muka sulkea kaikki pois – ettei ikinä voisi fanittaa mitään joukkuetta missään? Tietenkään ei voi fanittaa niitä joukkueita, joiden otteluita tuomitsee. Tuomarit kuitenkin kertovat etukäteen esteellisyyksistään, Vuorela sanoo.

Mike Dean (keskellä kädet ylhäällä) on intohimoinen Tranmeren kannattaja.

Liverpoolin kupeessa Wirralissa syntynyt ja kasvanut Dean ei luonnollisesti tuomitse Tranmeren otteluita.

Varaa pääsylipun ostamiseen löytyy – jos lippu ei irtoa naamastatuksella.

– Jos tuomari saa Valioliigassa tonneja per peli, niin jokainen voi laskea, paljonko 500 peliä on tuonut, Mikko Vuorela heittää.

Daily Mirrorin mukaan esimerkiksi Deanin kaltainen kokenut erotuomari saa vuodessa noin 42 500 punnan (n. 50 000 euroa) vuosittaisen peruskorvauksen. Päälle tulee 1 150 punnan (n. 1 350 euroa) palkkio per valioliigaottelu.

Esimerkiksi 30 liigaottelun vuositasolla päästäisiin tällä esityksellä noin 77 000 puntaan (n. 90 000 euroa). Joidenkin arvioiden mukaan palkkiotasot ovat selvästi tuota suurempia, tuntuvia kuusinumeroisia summia vuodessa.

Nuuhki avustavan kainaloa

Mike ”The Dean” Deanin klassikkolistalta löytyy myös muun muassa avustavan erotuomarin näkyvä kainalonnuuhkaisu pelaajaesittelyssä ennen Manchester derbyä 2016. Hauska ja spontaani tempaus vai jälleen yksi juttu, jolla tuomari nousee esille?

Merseysiden derbyssä Liverpool–Everton viime joulukuussa.

Hiljattain Dean sai ottelussa raivoisan täyslaidallisen joltakin katsojalta. Hän meni rauhallisesti kentän laidalle avustavan erotuomarin luokse ja kysyi tältä, että kuka v***u tuo katsoja oli.

Mikko Vuorelaa naurattaa.

– Dean on tavallaan luonnonlapsi, hän näyttää aidosti tunteensa ja eläytyy asioihin. Eikä hän olisi ikinä saanut tuollaista määrää otteluita, jos hän olisi ollut koko ajan väärässä, Vuorela sanoo.

– Diggaan siitä, että edelleen löytyy tuollaisia persoonia. Olenkin sanonut tuomarien olevan nykyään kaikkine laitteineen kuin ”robocopeja”. Vain pippurisumute ja ”tetsari” (armeijan taisteluvyö) puuttuvat. Persoonia kaivataan!

Viime helmikuussa Manchester Cityn Sergio Agüero tuli hattutemppunsa jälkeen perinteiden mukaisesti hakemaan ottelupalloa erotuomarilta. Dean hassutteli piilottamalla pallon paitansa alle – mutta toki antoi sen hyökkääjälle.

Vuodenvaihteessa Deanille kävi vahinko, kun hän oli antamassa pelaajalle varoitusta Southamptonin ja Tottenhamin välisessä ottelussa. Kuinkas ollakaan, keltainen kortti karkasi näyttävästi kädestä.

Hupsista! Keltainen kortti karkasi Mike Deanin kädestä kesken ottelun tammikuun alussa.

Dean ei hätkähtänyt vaan otti inhimillisen pikkuvahingon viileästi. Isotkaan virheet eivät kaada maailmaa. Tuolla kokemuksella – ja persoonalla – on sinut itsensä ja tekojensa kanssa.

– Minulla ei ole ongelmia oudon pahan julkisuuden kanssa. Saan sitä, koska se on osa lajia, jota rakastamme, Dean sanoi Daily Mailille.

Deanin seuraava valioliigakomennus on tiistaina neljäntenä erotuomarina ottelussa Everton–Newcastle. Keskiviikkona hän on avustavana videotuomarina (VAR) ottelussa Tottenham–Norwich.