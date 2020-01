Norwichin pelaajalegenda vieraili Helsingissä – ylisti Teemu Pukkia ja kertoi seuran kovista suunnitelmista Suomessa

Ex-maalitykki Grant Holt puhuu tyynesti Norwichin vaikeasta kaudesta Valioliigassa.

Kun ex-maalitykki Grant Holt puhuu Teemu Pukista ja Norwich Citystä, kehut virtaavat vuolaina. Vahva työmoraali, liikkuminen kentällä, luonne ja viimeistelytaito. Siinä asioita, joita Holt suomalaishyökkääjään yhdistää.

Pukki on pelannut itsensä monien Norwichin kannattajien sydämiin, mutta vieläkin suurempi paikka seurahistoriassa on Holtilla, 38.

Holtin ura oli värikäs yhdistelmä jalkapallokiertolaisuutta, alasarjoja ja Valioliigan tähtiloistoa.

Pitkän uran pelannut Holt edusti Norwichia 2009–2013, ja millaisia kausia ne olivatkaan. Ensin tuli nousu kolmannelta sarjatasolta Englannin mestaruussarjaan. Heti perään tuli nousu pääsarja Valioliigaan, jossa Holt edusti Norwichia kaksi kautta.

Maalit hiljensivät epäilijät

Holt takoi alemmilla sarjatasoilla roppakaupalla maaleja, mutta monet epäilivät hänen mahdollisuuksiaan Valioliigassa. Olihan hän jo kolmekymppinen, eikä tilillä ollut pääsarjapelejä.

Maaleja kuitenkin tuli yksi toisensa perään.

Holt teki ensimmäisellä Valioliigan kaudellaan peräti 15 osumaa, ja puheet paikasta Englannin EM-joukkueessa heräsivät. Hän jäi lopulta rannalle Roy Hodgsonin valitsemasta EM-miehistöstä.

– Olin ehkä yhden paikan päässä maajoukkueesta. Minua ajoi halu tulla paremmaksi pelaajaksi ja opin nopeasti, Holt kertoi tiistaina Helsingissä Britannian suurlähetystössä, jossa Norwichin edustajat kertoivat Suomen suunnitelmistaan.

Norwichissa ja Huuhkajissa maaleja takova Teemu Pukki on vahva ehdokas Suomen vuoden urheilijaksi.

Suunnitelmia Norwichilla riittää: tuoreita yhteistyökumppanuuksia, valmistunut Huuhkajat-dokumentti ja 22.–24. kesäkuuta Eerikkilässä järjestettävät jalkapalloleirit. Holtin ja ex-puolustaja Adam Druryn on määrä vetää Eerikkilän leirit.

Norwichia ajaa Suomeen Pukin nostama innostus. Suomalaishyökkääjän urasta löytyy yhtymäkohtia Holtiin: pelipaikka, pääsy melko varttuneella jalkapalloiällä Valioliigaan ja kriitikot, jotka eivät uskoneet mahdollisuuksiin.

– Ihmisillä on erilaisia urapolkuja. Usein puhutaan epäonnistumisista, mutta monesti silloin on ollut kyse muustakin kuin pelaajasta itsestään. Valmennuksesta, valmennusfilosofiasta, pelitavasta. Joskus asiat klikkaavat vähän vanhempana, Holt muistuttaa.

Putoaminen uhkaa

Pukki on ollut joukkueensa ykköstykki, mutta kausi on ollut Norwichille kokonaisuudessaan vaikea. Joukkue on Valioliigassa viimeisenä, ja edellinen sarjapelin voitto on marraskuun lopulta.

Lauantaina Norwich kohtaa jumbotaistelussa Bournemouthin. Takareisivammastaan toipuneen Pukin pitäisi olla pelikunnossa.

Ex-maalitykki Grant Holt työskentelee nykyisin Norwichin akatemiavalmentajana.

Norwich on osoittanut pystyvänsä aiheuttamaan vahvalla prässillään ja Pukin pystyjuoksuilla vaikeuksia jopa Valioliigan jäteille. Usein vastapainona on ollut puolustuksen haavoittuvuus. Norwichin verkkoon on tehty eniten maaleja tämän kauden liigassa.

Tukalasta tilanteesta huolimatta Holt puhuu rauhallisesti ja tyynesti Norwichin kaudesta. Hän nostaa esille isomman kuvan, kuten parantuneet akatemiaolot ja sen, ettei seura ole elänyt yli varojensa.

Holt on ollut ammattilaisuransa jälkeen mukana Norwichin akatemiavalmennuksessa.

– Jamal Lewis, Ben Godfrey, Max Aarons ja Todd Cantwell ovat tulleet akatemiamme läpi edustusjoukkueeseen. Se on hienoa, Holt listaa nykymiehistön nuorisokaartia.

Holt oli jokaisella Norwichin kaudellaan joukkueensa paras maalintekijä. Osumia syntyi 168 ottelussa 78.

Pukilla on matkaa Holtin maalimäärään. Seuralegendaa ei haittaisi, jos suomalaiskärki ohittaisi hänet joskus.

– Aina tulee pelaajia, jotka tekevät enemmän maaleja. Ei sellaista murehdi. Nautin siitä, mitä hän tekee, Holt vakuuttaa.