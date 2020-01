Sergio Agüero nousi Valioliigan ennätysmieheksi ohi legendaarisen Alan Shearerin – Manchester City murskasi Aston Villan

Sergio Agüero taitaa hattutemput.

Manchester City nousi toiselle sijalle jalkapallon Englannin Valioliigassa 6–1-vierasvoitolla Aston Villasta sunnuntaina. Citylle hattutempun eli kolme maalia tehnyt Sergio Agüero otti yksinään ykkössijan Valioliigan kaikkien aikojen hattutemppulistalla.

Hattutemppu oli argentiinalaiskärjelle uran 12:s Valioliigassa. Alan Shearer jäi tilastokakkoseksi 11 hattutempullaan.

Agüero on nyt 177 osumallaan jaetulla nelossijalla Valioliigan kaikkien aikojen maalilistalla. Shearer on kärkisijalla 260 maalilla. Agüerosta tuli samalla Valioliigan kaikkien aikojen eniten maaleja tehnyt ulkomaalaispelaaja: Arsenal-legenda Thierry Henry teki urallaan 175 maalia.

– Tuo määrä maaleja kertoo, että hän on tehnyt hyvää työtä monen monta vuotta. Sergio on yksi kaikkien aikojen parhaista, ylisti Cityn päävalmentaja Pep Guardiola BBC:llä.

Cityllä on 47 pistettä 22 ottelusta, Leicester on kahden pisteen päässä. Kärkijoukkue Liverpoolilla on 61 pistettä 21 ottelusta.