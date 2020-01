Teemu Pukki loukkaantuneena sivussa – Norwichin fanit epätoivoisina: ”Emme ehkä voi voittaa”

Kun Teemu Pukki on sivussa, odotukset kasautuvat 18-vuotiaan Adam Idahin harteille.

Old Traffordin edustalle on saapunut huolestuneita Norwichin faneja Manchester United -ottelun alla. Teemu Pukki on sivussa takareisivamman vuoksi, mikä vetää mielet mataliksi.

– Voittaminen on paljon vaikeampaa. Toivon, että nuori pelaajamme Adam Idah astuu tänään esiin ja tekee saman työn kuin Pukki, pitkäaikainen fani Lee Buck sanoo.

Buck on saapunut otteluun naisystävänsä kanssa Norwichista. Keltavihreät huivit koristavat kaksikon kauloja.

Lee Buck, norwichilainen joukkueen fani saapui naisystävänsä kanssa peliin. Kuva Old Traffordin edustalta.

Buck luottaa joukkueen voimaan, mutta myöntää Pukin poissaolon vievän valtavasti maalintekouhkaa. Pukki on tehnyt 9 ja syöttänyt 3 maalia Valioliigassa eli ollut mukana yli puolessa sarjajumbon 22 osumasta.

– Hän tekee niin paljon hommia puolustussuuntaan ja laskeutuu keskikentän avuksi. En sanoisi häntä joukkueen tärkeimmäksi pelaajaksi, sillä kaikki ovat tärkeitä, mutta Teemu on totta kai suurin uhka hyökkäyksessä.

– Uskon silti, että voitamme 1–0 tai 2–0. United saa taistella tosissaan pisteistä, Buck vakuuttaa.

Greg Fairweather ja Gary Brown ovat saapuneet niin ikään Norwichista. Jos Buck luottaa, että joukkuepelillä voitto on mahdollista, tämä kaksikko ei ole yhtä optimistinen.

– Emme ehkä voi voittaa ilman Teemua. Hän on tehnyt niin paljon maaleistamme. Idah voi ehkä korvata hänet, mutta se on vaikea paikka, Fairweather sanoo.

Idah on 18-vuotias irlantilaishyökkääjä, joka teki viime viikolla hattutempun Englannin cupissa Prestonia vastaan. Hän on ainoa varsinainen kärki, sillä myös sveitsiläinen Josip Drmic on loukkaantuneena.

Gary Brown ja Greg Fairweather, Norwichin pitkäaikaiset fanit Old Traffordin edustalla

Päävalmentaja Daniel Farke on tosin kertonut, että keskikentän Marco Stiepermann ja vasemman laidan Onel Hernandez voivat tarvittaessa pelata kärjessä.

Fairweather ja Brown ylistävät estottomasti Pukkia, jonka toivovat jatkavan ensi kaudella Norwichissa.

– Teemu on upea pelaaja. En tiedä, voimmeko pitää häntä, jos putoamme. Veikkaan, että Teemu tekee 15 maalia. Jos hän tekee 15 ja putoamme, se on melko harvinaista. Harvoin putoajalla on hyökkääjää, joka tekee yli 10 maalia.

Tulosodotukset päivän peliin eivät ole korkealla.

– Jos peli päättyy 0-0, olemme tyytyväisiä.