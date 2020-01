Teemu Pukki ei pelaa Manchester Unitedia vastaan

Teemu Pukki ei pääse Unelmien teatteriin.

Suomalaishyökkääjä Teemu Pukki ei pelaa lauantaina, kun Norwich City kohtaa Manchester Unitedin vieraskentällä.

Norwichin päävalmentaja Daniel Farke vahvisti asian lehdistötilaisuudessa perjantaina. Myös Norwichin kakkoskärki Josip Drmic on sivussa, joten debyytissään FA Cupissa hattutempun Prestonia vastaan takonut Adam Idah, 18, on vahva vaihtoehto joukkueen hyökkääjäksi.

Farke kertoi olevansa toiveikas, että Pukki on pelikunnossa seuraavassa ottelussa Bournemouthia vastaan.

Pukki on ollut avauskokoonpanossa Norwichin kaikissa tämän kauden valioliigakamppailuissa, mutta nyt hän joutuu olemaan sivussa takareisivamman takia.

Pukilla olisi ollut mainio iskun paikka, sillä ailahtelevan kauden pelanneella Unitedilla on vakavia huolia puolustuksensa kanssa.

Maailman kallein puolustaja Harry Maguire on kärsinyt loukkaantumisesta, jonka takia hänen pelaamisensa on epävarmaa. Maguiren vakiopari Victor Lindelöf on tehnyt puolustuspäässä virheitä, ja liigacupin välierässä Manchester Cityä vastaan Maguirea paikannut Phil Jones ei todellakaan onnistunut.

Unitedin muista toppareista Eric Bailly ja Timothy Fosu-Mensah ovat olleet pitkään loukkaantuneina ja pelaavat perjantaina reserviottelussa. Argentiinalainen, mitään pelkäämätön Marcos Rojo palasi hiljattain Manchesteriin lomalta Argentiinasta mutta häntä on viety siirtohuhuissa muualle. Myös Rojo on kärsinyt vammoista.