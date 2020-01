Täydellinen nöyryytys! Manchester City löi Unitedille luun kurkkuun tylyllä tavalla

Manchester City antoi Unitedille kunnon läksytyksen.

Manchesterin paikallisessa ei jäänyt epäselväksi, kumpi kaupungin kahdesta seurasta on jalkapallokentällä etevämpi. City haki liigacupin kaksiosaisen välierän avauksessa 3–1-voiton ja petasi itselleen lähes varman finaalipaikan.

Loppulukemat suorastaan mairittelevat kotijoukkuetta, siinä määrin loi City tekopaikkoja, jotka jäivät käyttämättä.

Hukattuja paikkoja tai ei, Bernardo Silva löi alkutahdit jo 17. minuutilla upealla kaukolaukauksella, joka kiersi vastustamattomasti ylänurkkaan.

Hyökkääjä Silva oli sinipaitojen elävä, hengittävä pulssi nurmella. Cityn monien tähtien keskellä hän tuikki tällä kertaa kirkkaimmin älykkäillä liikkeillään ja syötöillään. 33. minuutilla hän täydensi hienon iltansa alustamalla Riyad Mahrezille avopaikan, josta algerialainen ei erehtynyt. Kahden maalin johtoasema vaikutti tukahduttavan kotijoukkueen kannattajat tyystin.

Vaan ei kaksi riittänyt Citylle. Vain muutamaa minuuttia Mahrezin osuman jälkeen belgialaistähti Kevin De Bryune pääsi juoksemaan vauhdilla kohti Unitedin maalia. David De Gea torjui De Bruynen laukauksen, mutta pallo kimposi pahaa-aavistamattoman Andreas Pereiran koivesta omaan maaliin.

Marcus Rashford iski toisella jaksolla kavennusosuman, mutta se jäänee laihaksi lohduksi. Unitedin on silti tehtävä Cityn kotikentällä tammikuun lopussa vähintään kolme vierasmaalia.

Mistä näin suuri ero seurojen välille on syntynyt? Siitä on kiittäminen Cityn ökyrikkaita omistajia, kyllä, mutta moni asiantuntija muistutti sosiaalisessa mediassa, että samalla kun Cityn omistava sheikki Mansour on lappanut joukkueeseen miljardin poikineen niin Unitedin omistava amerikkalainen Glazerin perhe on ottanut suurin piirtein saman verran punapaitojen tahkoamia voittoja seurasta ulos – siihen uudelleen sijoittamisen sijaan. Yhtä joukkuetta valmentaa valmentajalegenda Pep Guardiola, toista seuran entinen pelaajalegenda.

Ero on kasvanut tasaisesti viime vuosina sattuneesta syystä.

Pian voikin olla aika tituleerata Unitedia takavuosien suurseuraksi, niin apea on seuran alakulo Ole Gunnar Solskjärin alaisuudessa. Apuun ei voinut tulla edes Solskjärin oppi-isä Sir Alex Ferguson, joka joutui seuraamaan tapahtumia avuttomana kentän laidalla. Moisista kylvetyksistä kotinurmella ei skottilegendan aikana ollut tietoakaan.

Ottelun lopussa nähtiin pelottava tilanne. De Bruyne romahti nurmen pintaan ja näytti menettävän hetkeksi tajuntansa. Hän pystyi lopulta kävelemään omin voimin pois kentältä ja vaihtoon.

Otteluparin toinen osaottelu pelataan 29. tammikuuta. Voittaja kohtaa toisen välierän, Leicester–Aston Villan voittajan. Tuon otteluparin ensimmäinen osa pelataan keskiviikkona.