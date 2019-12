Kolumni: Valioliigatähti kertoi totuuden Kiinasta – jättivaltio pyyhki pelaajan pois todellisuudestaan

Kiinan ihmisoikeustilannetta arvostellut Mesut Özil sai jättivaltion vihat niskoilleen, kirjoittaa Johanna Nordling.

Keskiviikkona edessä on uusi vuosi ja uusi vuosikymmen, ja tuossa tulevaisuudessa Mesut Özil ei ole olemassa Kiinassa. Muissa maissa kyllä, mutta Kiina yrittää pyyhkiä pois todellisuudestaan Arsenalin 31-vuotiaan saksalais-turkkilaisen pelintekijän.

Kun Arsenal pelasi tapaninpäivänä Valioliigassa Bournemouthia vastaan, Kiinan television selostajat eivät maininneet Öziliä kertaakaan, vaikka tämä pelasi ottelussa 75 minuuttia. Lisäksi Özilin virtuaalihahmo poistettiin suositun futisaiheisen videopelin kiinalaisversiosta.

Kiinan viranomaiset sulkivat myös Özilin paikallisen faniklubin sekä fanisivustot, eikä häntä voi enää löytää kiinalaisella netin hakukoneella.Tämän absurdin oloisen vallankäytön taustalla on Özilin joulukuinen twiitti. Syvästi uskovainen futistähti julkaisi joulun alla Twitterissä viestin, jossa hän kritisoi Kiinaa uiguurien, maan muslimivähemmistön, vainoamisesta. Koraaneja poltetaan, moskeijoita suljetaan, ihmisiä lukitaan leireihin, Özil kirjoitti ja kritisoi muslimimaita siitä, että nämä vaikenevat eivätkä auta ”uskonveljiään”.

Kuten odottaa saattaa, Kiina reagoi heti. Maan ulkoministeriö sanoi Özilin jääneen ”fake newsin” uhriksi. Kansallinen tv-kanava perui välittömästi Arsenalin seuraavan tv-ottelun, vaikka lontoolaisseura kiiruhti ilmoittamaan, ettei se seiso Özilin ”henkilökohtaisen mielipiteen” takana vaan seura on täysin ei-poliittinen.Jos tarkkoja ollaan, Özilin viesti ei ollut mielipide vaan fakta. YK:n mukaan jopa miljoona uiguuria on suljettu leireille, joilla heidät yritetään käännyttää pois islamista ja kulttuuristaan. Kyse on systemaattisesta ihmisoikeuksien polkemisesta.

Ja jos rehellisiä ollaan, ei ollut yllättävää, että Arsenal jätti Özilin yksin. Kiinan markkinat ovat lontoolaisseuralle liian tärkeät. Arsenal kilpailee muiden Euroopan suurseurojen kanssa jalansijasta Kiinassa, se haluaa lisää faneja, näytösotteluita, kiinalaissponsoreita – miksi riskeerata näitä yhden pelaajan omatunnon ja yhden vähemmistön oikeuksien takia?

Tämä tapaus kertookin paljon ajastamme, eikä ainoastaan urheilubisnekseen liittyen. Kiinalaisselostajan itsepäinen vaikeneminen tai outo idea deletoida tietokonepelistä virtuaalihahmo vaikuttavat absurdeilta ja yliampuvilta reagoinneilta, mutta pohjimmiltaan ne ovat röyhkeää ja uhkaavaa, poliittista ja taloudellista vallankäyttöä, jota Kiina ei edes yritä kätkeä.

Jälleen kerran rikas ja autoritäärinen valtio haluaa määritellä itse totuutensa, ja sen nyrkki heilahtaa heti, kun joku tuota totuutta keikuttaa. Raha määrittää sen, mistä puhutaan – ja mistä ei.

Totuus tai vähemmistöryhmän ihmisoikeudet eivät juuri paina.

...ja vielä

Mesut Özilillä on Twitterissä 24,6 miljoonaa seuraajaa, eikä hän käytä tiliään vain poseeraamiseen kuten moni muu futistähti. Hän käyttää vaikutusvaltaansa ja rahojaan hyviin tarkoituksiin, esimerkiksi vaikeasti sairaiden lasten leikkauksien rahoittamiseen. Joulukuussa hän tuki myös Turkin naisinsinöörien yhdistystä ja ghanalaista futisseuraa sekä vieraili lontoolaiskoululaisten luona.

