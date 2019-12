Norwichin päävalmentaja otti tiukasti kantaa Teemu Pukin hylättyyn maaliin

Teemu Pukin 2–0-maali hylättiin ottelussa Tottenhamia vastaan.

Teemu Pukin hylätty maali harmitti Daniel Farkea, kun Norwich ja Tottenham olivat päätyneet lauantai-iltana 2-2-tasapeliin.

Norwichin päävalmentaja otti aiheeseen tiukasti kantaa lehdistötilaisuudessa.

– Näppituntumani on, että katsottaessa teknologiaa näkee linjan, jossa Teemu on piirun paitsiossa. Haluaisin tietää, onko linja piirretty juuri hetkenä, jolloin Mario Vrancic laittaa pallon liikkeelle. Kun tilanne piirretään tarkalla kynällä, Teemu on paitsiossa, Farke kommentoi.

– Luulin, että halusimme tukea hyökkääviä pelaajia ja kyseenalaisissa tilanteissa etu kääntyisi hyökkääjälle, Farke ihmetteli.

Pukin hylätty maali olisi siirtänyt Norwichin avausjaksolla 2-0-johtoon. Tottenham piristyi toisella puoliajalla ja pisteet jaettiin.

– Se on energian tuhlausta. En voi vaikuttaa asiaan, mutta tuntuu kuin VAR-päätökset olisivat tiellämme, Farke harmitteli