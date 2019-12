Kommentti: Teemu Pukin kauden kymmenes osuma jäi millien päähän – maalin hylkäys oli täysin oikea päätös

Teemu Pukin hylätty maali oli esimerkki tilanteista, jotka täytyy hyväksyä osaksi VAR-aikakauden jalkapalloa.

Videotuomarijärjestelmä VAR on ollut kauden kuumin puheenaihe Englannissa. Norwichissa kuohui jälleen lauantaina, kun Teemu Pukin 2–0-maali hylättiin avauspuoliajalla.

Norwich ja Tottenham päätyivät vauhdikkaiden vaiheiden jälkeen lopulta 2–2-tasapeliin, mutta Pukin hylätty maali oli illan kuohuttanein tilanne.

Mario Vrancicin upea syöttö vasemmalta laidalta oli vapauttanut kotkalaisen läpiajoon, eikä hyökkääjä erehtynyt. VAR-osasto otti kuitenkin viivoittimet esiin ja mittasi olkapään olleen syöttöhetkellä millejä paitsiossa.

”Jalkapalloa ei enää ole”, kaikui kuuluvasti lehtereiltä, kun erotuomari Kevin Friend sai korvanappiin tiedon osuman hylkäämisestä.

Kerta ei ollut ensimmäinen. Sama laulu, kuten myös suoraviivaisempi ”Fuck VAR”, on kuulunut ympäri brittiviheriöitä syksystä alkaen.

Maalin hylkääminen oli silti oikea päätös. Jos olkapää on syöttöhetkellä millin paitsiossa, silloin se on paitsio. Kyse on mustavalkoisesta, hidastuksella mittavasta asiasta, johon ei ole toista totuutta.

Jos halutaan aidosti oikeudenmukaisia päätöksiä, täytyy hyväksyä, että toisinaan millit kääntyvät itseä vastaan. Jos viivainosastoa ei haluta jalkapalloon, täytyy hyväksyä ihmissilmän erehtyväisyys myös tuomareille.

Kun mitataan millejä, kuulee herkästi kommentteja hiustenhalkomisesta tai pilkunviilaamisesta. Nämä tilanteet ovat kuitenkin luonteeltaan pilkunviilaamista. Jos paitsioiden antaa mennä läpi sormien, kun varastaa ”ihan vähän vain”, ollaan vaarallisella ja loputtomalla tiellä.

Fanien osalta kyse on totta kai puhtaasti opportunismista. VAR-tuomiot miellyttävät silloin, kun ne hyödyntävät omaa joukkuetta.

VAR on tullut jalkapalloon jäädäkseen ja parantanut lajia. Kehitettävää on, kuten aina uusissa systeemeissä, mutta suunta on oikea. Päätösten täytyy yhä nopeutua, mutta kukaan tuskin kaipaa viheltämättä jääneitä rangaistuspotkuja tai selviä paitsiomaaleja.

Pukin kauden kymmenes maali jäi kirjaimellisesti millien päähän. Kolmen pisteen menettäminen kaihertaa varmasti syvältä Itä-Angliassa. Seitsemän ottelun voitottomaan putkeen ja jumbosijaan syylliset löytyvät kuitenkin peilistä, eivät VAR-osastolta.