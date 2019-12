Kommentti: Teemu Pukin maalin VAR-astaminen muistuttaa jalkapallon emämokasta – yksi helppo korjaus pelastaisi vihatun videotuomarin

Jalkapallon pitäisi ottaa oppia amerikkalaiselta lajiserkultaan. Se helpottaisi videotuomarituskaa, kirjoittaa Janne Oivio.

Valioliigassa jouduttiin jälleen viikonloppuna piirtämään surullisenkuuluisia VAR-viivoja. Crystal Palace ”menetti” kaksi maalia videotarkastuksiin, Norwich yhden. Suomalaisiin jälkimmäinen, viimeistelijänä Teemu Pukki, iskee toki lujimmin.

Kyse ei ole yksittäistapauksista, vaan kierroksesta toiseen Valioliigassa VAR mittailee pelaajien asentoja paitsiotilanteissa sentin tarkkuudella. Televisiokuvissakin näkyvistä apuviivoista on tullut melkoinen kirosana futiksen ystäville, kun maalitilanteita hinkataan edestakaisin minuuttitolkulla. Lopulta todetaan, että jonkun olkapää tai varpaankynsi on sentin-pari paitsiossa, ei maalia.

Säännön mukaan oikein, mutta säännön ja pelin hengen mukaan? Ei välttämättä.

Korostan tähän väliin, että kannatin vuosikaudet videotuomarin käyttöönottoa jalkapallossa ja kannatan edelleen. Haluan videotuomarin futikseen mukaan, mutta järjen kera.

Crystal Palacen pelaajat ehtivät jo lauantaina juhlia Max Meyerin (keskellä) maalia, mutta VAR oli toista mieltä.

Videotuomarin ongelma ei ole liioin jalkapallon säännöt tai se, että videotuomaria ylipäätään käytetään. En todellakaan kaipaa takaisin aikaan, jolloin päivänselvät virheet jäävät voimaan, koska ihmissilmä ei ollut hereillä.

VARista olisi ollut iloa, kun vaikkapa Länsi-Saksan maalivahti Harald Schumacher teurasti Ranskan Patrick Battistonin MM-välierässä 1982, kun Diego Maradona teki ”Jumalan käsi”-maalinsa 1986 tai vaikkapa kun Tottenhamin Pedro Mendes iski vuonna 2005 aivan päivänselvän maalin Manchester Unitedin verkkoon, mutta sitä ei hyväksytty, koska kukaan tuomareista ei ollut hereillä.

Listaa voisi jatkaa vaikka kuinka pitkään.

VARin ongelma on, että siitä on tehty isäntä kun sen pitäisi olla renki. Videotuomarin käyttöä erotuomarin päätösten tarkastajana pitäisi käsitellä samalla tavalla kuin vaikkapa tilastoanalytiikkaa osana urheilun arviointia. Kumpikin on erinomainen ja tärkeä apuväline, mutta kumpikaan ei voi olla tapahtuman pääosanesittäjä.

Mallia NFL:stä?

Jossain kohtaa tuomareilta, sääntömiehiltä ja lajin päättäjiltä on unohtunut, miksi koko videotuomari haluttiin käyttöön: räikeimmät ja karmeimmat vääryydet piti saada karsittua. Ei se, että hinkataan Teemu Pukin olkapään asentoa millin tarkkuudella suhteessa Tottenhamin puolustajaan.

Asian voi korjata käytännön tasolla. Jalkapallon mainio amerikanserkku eli jenkkifutis ja sen ykkösliiga NFL on ollut uranuurtaja uusintojen käytössä erotuomarin apuna. Järjestelmä ei toden totta ole täydellinen, mutta sitä ohjaa yksinkertainen ohjenuora: erotuomarien tekemiä päätöksiä ei muuteta, ellei uusinta tarjoa selkeää ja kiistatonta todistetta, jonka pohjalta tuomio tulisi muuttaa.

San Francisco 49ersin George Kittle (punainen paita) on ”menettänyt” kolme touchdownia tällä kaudella videouusintojen vuoksi. Jokaiseen löytyi kiistaton todiste.

Apuna ei saa käyttää apuviivoja tai muita piirtureita, vaan videotuomarien on kuvaa kelaamalla pystyttävä itse tekemään johtopäätös, että onko jotain muuttamisen arvoista tarjolla. Jos todiste ei ole riittävän selvä, ei tuomiota muuteta. Kynnyksen pitää olla erittäin korkea tuomion muuttamiselle.

Joskus jokin selvältä näyttävä jätetään muuttamatta, mutta toisaalta NFL selviää myös ilman useaa jokaviikkoista uusintaskandaalia. Pelin henki voittaa useammin.

Jalkapallossa ollaan tilanteessa, jossa videotuomari on aivan liian keskeisessä osassa. Siitä on tullut pelin keskeyttäjä, häiritsijä ja ilonpilaaja tilanteissa, joista sen pitäisi pysyä poissa. Esimerkiksi Pukin maalitilanteessa oltaisiin ilman apuviivoja erittäin todennäköisesti päädytty siihen, että osuma hyväksytään. Jos paljas silmä ei riitä asian toisin toteamiseen, on parempi olla kajoamatta.

Viimeisen päälle sääntömies sanoo tässä kohtaa, että paitsio on paitsio. Mutta tässäpä tullaankin aiemmin mainitsemaani pelin ja sääntöjen henkeen. Ollaanko silloin jalkapallon syvimmässä ytimessä, jos tarvitaan apuviivoja ja muuta tekniikkaa päätöksen tekemiseen? Jos vähemmällä asia ei selviä, niin silloin liikutaan alueella, jonka sorkkiminen lopulta johtaa jokaisen vapaapotkun mittaamiseen kaleidoskoopilla.

Jalkapallon pitää uusia videotuomarin johtoajatus, silloin VARin voi pelastaa yleisön näkökulmasta. Hidastusta lukuun ottamatta ei muita apuvälineitä käyttöön ja vain selvä todiste riittää tuomion muuttamiseen. Kyllä, silloin jää myös enemmän ”vääriä” tuomioita voimaan, mutta samalla videotuomari toteuttaisi sitä olennaisinta tehtäväänsä: tärkeintä on saada räikeimmät mokat korjattua. Kaikkea ei voi joka tapauksessa korjata, vaikka nykylinjalla jatkettaisiin. Muutoin luotetaan päätuomariin ja avustaviin – sen takiahan he siellä stadionilla ovat juoksemassa. Tuomaroinnin tasapaino pitää keikauttaa takaisin videomieheltä kentän tasolle – mutta ei tietenkään unohtaa VARia.

Jos jalkapallo jatkaa sillä tiellä, mitä Valioliigassa on tällä kaudella nähty, niin vaarana ei ole se, että tuomiot menisivät väärin. Vaara on paljon suurempi. Fanit saattavat menettää pelien katsomisen riemun.

Pian olisi aika herätä futispiireissä.