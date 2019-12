Valioliigan kuuma puheenaihe saa managerit raivostumaan – ”Järjetön, suorastaan absurdi”

Pyhien otteluruuhka nousi Valioliigan kuumaksi puheenaiheeksi. Managerit pitävät urakkaa hulluna.

Wolverhampton Wanderersin ja Manchester Cityn välinen valioliigakamppailu päättyi perjantai-iltana hieman ennen puolta yötä Suomen aikaa.

Sunnuntai-iltana samat joukkueet pelaavat jälleen. Wolves kohtaa sarjakärki Liverpoolin vieraissa kello 18.30 alkavassa ottelussa, ja City saa kello 20 kotikentälleen vieraaksi kovakuntoisen sarjanousijan Sheffield Unitedin.

Palautumisaikaa sekä Wolvesille että Citylle jää alle kaksi vuorokautta. Wolvesilla päätösvihellyksen ja aloituspotkun välille jää 44 tuntia ja 45 minuuttia, Cityllä tauko on puolitoista tuntia pidempi, 46 tuntia ja 15 minuuttia.

Seurojen managerit ovat tilanteesta vihaisia. Nurmella nähdään väsyneitä pelaajia. Lisäksi loukkaantumisriski kasvaa huomattavasti.

– Tästä tulee erittäin rankkaa. Mielestäni kaikkia valioliigamanagereita huolettaa – syystäkin, Wolvesin portugalilainen valmentaja Nuno Espirito Santo sanoi BBC:n mukaan.

– Olen jankuttanut asiaa jo pitkään: otteluohjelma on järjetön, suorastaan absurdi. Ei vain meille vaan kaikille seuroille, Espirito Santo jatkoi.

Hänen katalonialainen kollegansa – Cityn manageri Pep Guardiola – on niin turhautunut, että turvautui sarkasmiin otteluruuhkasta puhuessaan.

– Kirjoitin Valioliigalle kiitoskirjeen aiheesta, Guardiola lohkaisi BBC:n mukaan.

Manchester Cityn manageria Pep Guardiolaa (oik.) huolettaa pelaajien palautuminen.

BBC:n mukaan Guardiola ei ole oikeasti lähettänyt liigalle postia, vaan Cityn edustajat ovat useaan otteeseen lähestyneet Valioliigaa ja valittaneet palautumisajan epäreiluudesta.

Cityn sunnuntainen vastustaja Sheffield United pelasi viimeksi tapaninpäivänä kello 17, eli heillä on yli vuorokausi Cityä enemmän aikaa valmistautua koitokseen.

Syy otteluruuhkaan on faneissa. Ihmisillä on joulun ja vuodenvaihteen tienoilla vapaata aikaa, jota käyttää jalkapallon seuraamiseen sekä stadioneilla että kotikatsomoissa. Niinpä tv-yhtiöt ja valioliigaseurat takovat kun rauta on kuumaa.

Jalkapalloviihteen ystäville tilanne on mitä mainioin. Viihdyttäjät sen sijaan joutuvat koville.

Manchester Unitedin norjalaismanageri Ole Gunnar Solskjär koki otteluruuhkan jo pelaajaurallaan Punaisissa paholaisissa.

– Minulla oli helppoa, sillä istuin aina penkillä. En koskaan pelannut kahta 90-minuuttista kolmen päivän sisään. Tai ehkä kerran. Tein maalit Aston Villaa ja Ipswichiä vastaan, Solskjär vitsaili Independentin mukaan.

– Ruuhkan aikana täytyy pitää itsestään huolta: syödä ja juoda oikein sekä nukkua hyvin, Solskjär vakavoitui.

Ole Gunnar Solskjär hyökkäsi Manchester Unitedin riveissä vuosina 1996–2007.

Solskjär ei huumoristaan huolimatta pidä suojattiensa tilannetta pelisuman keskellä hauskana.

– Pojat joutuvat täysin epäreiluun tilanteeseen. Ei ole reilua odottaa, että pelaajat pystyvät olemaan parhaimmillaan fyysisesti tai henkisesti, kun edellisestä pelistä on kulunut vain 48 tuntia.

Solskjäriltä kysyttiin, uskooko hän, että Valioliigassa vielä otettaisiin mallia muista Euroopan maista ja hengähdettäisiin hetkeksi pyhien aikana.

– Englanti on hyvin perinteinen maa, ja te englantilaiset pidätte siitä. En pidä muutosta mahdollisena, vaikka sitä oikeasti tarvitaan, Solskjär vastasi.