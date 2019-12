Mestaruusjuna puksuttaa! Liverpool murskasi sarjakakkosen vieraskentällä – johto kasvoi jo 13 pisteeseen

Vain täysi sulaminen estää Liverpoolin mestaruuden.

Leicester–Liverpool 0–4

Liverpoolin kannattajat ovat vältelleet yhtä sanaa: Mestaruus.

Viime vuosikymmenet ovat totuttaneet pettymyksiin, joten edes 17 voittoa kauden 18 valioliigaottelusta ja yksi tasapeli eivät ole sammuttaneet takaraivossa jäytävää pelkoa.

Vaikka sarjajohto oli ennen tapaninpäivän kierrosta kymmenen pistettä, manageri Jürgen Klopp toisti tuttua säveltä: mitään ei ole voitettu.

– Mestaruuden nappaaminen on ehdottoman vaikeaa, mutta Valioliigan voittamisen pitää olla vaikeaa. Valioliiga on todella vahva liiga, siinä pelaa erittäin vahvoja joukkueita, Klopp kommentoi viikolla.

Tapaninpäivän kierros, brittikenttien perinteinen Boxing Day, taittoi kauden puolivälin. Liverpoolilla on tosin ottelu rästissä, sillä viime viikonlopun West Ham -peli siirrettiin otteluruuhkan vuoksi.

Jos joukkue ja kannattajat ovat vältelleet mestaruuspuheita, torstai-ilta toi taas tuulta purjeisiin. Liverpool murskasi vieraskentällä Leicesterin 4–0 ja kasvatti eroa 13 pisteeseen.

Roberto Firmino osui kahdesti, James Milner rangaistuspotkusta ja Trent Alexander-Arnold viimeisteli loppulukemat.

Kaksi maalia viimeistellyt Roberto Firmino juhli yhdessä manageri Jürgen Kloppin kanssa.

Varovaisen asenteen ymmärtää. Edellisestä mestaruudesta tulee keväällä 30 vuotta ja odotus on ollut pitkä. Valioliigan aikakaudella seura ei ole koskaan voittanut mestaruutta.

Viime kaudella joukkueella oli vuodenvaihteessa seitsemän pisteen kaula, mikä suli keväällä. Hurjavireinen Manchester City paineli lopulta pisteellä ohi.

Nyt mestaruuden menettäminen olisi valtava sensaatio kahdesta syystä.

Liverpoolin peli kehittyy koko ajan ja joukkue kääntää heikotkin pelit voitoiksi viime hetkillä. Materiaalissa on laajuutta, vaikka kesällä ei tehty hankintoja – kiitos erinomaisen terveystilanteen. Naby Keitan ja Alex Oxlade-Chamberlainin tapaiset pelaajat ovat kasvaneet taustalta.

Toiseksi, vastustajien taso on heikentynyt. Manchester City on kärsinyt puolustusongelmista. Arsenal, Manchester United ja Tottenham ovat alisuorittaneet, Chelsea ailahdellut. Leicester on noussut yllättäen varteenotettavaksi haastajaksi, mutta Brendan Rodgersin poppoo ei ole kypsä mestariksi.

Liverpoolin oma poika Trent Alexander-Arnold viimeisteli punaisten neljännen maalin.

Liverpoolille on onni, että se tippui juniorinipulla liigacupissa Aston Villalle.

Otteluruuhka on ollut hurja, kun joukkue on tahkonnut samaan aikaan Valioliigaa, Mestarien liigaa, liigacupia ja seurajoukkueiden maailmanmestaruuskilpailua. Tammikuussa ohjelmaa täyttää Englannin cup.

Tulevina viikkoina 26 päivän sisällä on kuusi ottelua, joissa Liverpool kohtaa Valioliigassa muun muassa Tottenhamin ja Wolverhamptonin vieraissa sekä Manchester Unitedin kotonaan.

Jos tappioton putki jatkuu läpi tammikuun, pitkäaikaisimmatkin fanit uskaltanevat jo maiskutella mestaruuden makeaa sanaa suussaan.