Valioliigan kausi puoliväliin – tapaninpäivänä jo edessä mestaruuden kannalta kenties ratkaiseva ottelu?

Leicester tarvitsee voiton voittamattomasta tapaninpäivän iltana.

Englannin Valioliigan tämä kausi on ollut yhden seuran näytöstä. Ensimmäistä liigamestaruuttaan sitten kauden 1989–90 jahtaava Liverpool on voittanut kauden 17 liigapelistään 16, ja ainoa pistemenetys sillä on yli kahden kuukauden takaisesta Manchester United -tasapelistä.

Nyt kausi yltää puoliväliinsä, kun tapaninpäivän perinteisellä ”Boxing Dayn” kierroksella otellaan 19. kierroksen pelit. Viime viikonloppuna Liverpool haki seurajoukkueiden MM-voiton Qatarista ja sai kotimaastakin hyviä uutisia lähimmän uhkaajansa Leicesterin hävittyä Manchester Citylle.

Liverpoolin etumatka Leicesteriin siis pysyi kymmenessä pisteessä, ja Poolilla on nyt etuna myös yksi ottelu vähemmän pelattuna. Tapaninpäivän iltana joukkueet kohtaavat Leicesterin kotistadionilla, ja ottelun panokset ovat erityiset.

– Iso, ratkaiseva hetki meille Valioliigassa, Liverpoolin maalivahti Alisson tiivisti tapaninpäivän kohtaamisen ESPN:lle.

Brendan Rodgers on Leicesterin manageri.

Leicesterin valmentaja Brendan Rodgers ei suostu ajattelemaan, onko mestaruus mennyt mahdollisella tappiolla.

– Ero on jo nyt vaikea, kun ottaa huomioon, kuinka monta kertaa Liverpool on (tällä kaudella) hävinnyt. Mutta me mietimme vain sitä, että saamme aikaan sellaisen esityksen, jolla saamme kolme pistettä, Rodgers maalaili paikallislehti Mercurylle.

– Meillä oli todella hyvä peli (lokakuun alussa) Liverpoolissa. Piti puolustaa hyvin, mutta tasapeli siitä olisi pitänyt saada. Liverpoolin voittamiseen vaaditaan, että olet parhaalla tasollasi, ja siihen pyrimme nyt, Rodgers jatkoi viitaten vierastappioon, joka tuli James Milnerin tehtyä 2–1-voittomaalin lisäajan rangaistuspotkulla.

”Emme ole suosikkeja – mutta varmasti kilpailukykyisiä”

Suomen maajoukkuehyökkääjä Teemu Pukin esitykset Valioliigassa ovat olleet mainiot (18 ottelua, 9 maalia), mutta Pukin seura Norwich on silti sarjan pohjalla voitettuaan vain kolmesti. Tapaninpäivänä Pukki ja Norwich ovat kuitenkin tärkeiden pisteiden saumassa, kun joukkue matkaa toisen sarjanousijan Aston Villan vieraaksi.

Teemu Pukki on tehnyt 18 ottelussa yhdeksän maalia.

Villa on Norwichin tavoin putoamisviivan alla, kolme pistettä Norwichia ja Watfordia edellä. Yksi Villan neljästä voitosta on lokakuun alun 5–1-vierasvoitto Norwichista.

– Se oli kummallinen peli. Ei tuntunut, että olisimme niin kaukana hyvästä tuloksesta. Emme kuitenkin olleet kilpailukykyisiä, meillä oli niin paljon loukkaantumisia, Norwichin valmentaja Daniel Farke muisteli murskatappiota.

– Nyt olemme paremmassa tilanteessa. Emme siltikään ole suosikkeja – mutta varmasti kilpailukykyisiä, Farke pohjusti vielä tapaninpäivän tärkeää ottelua.

Tapanina nähdään myös kaksi uutta valmentajaa tositoimissa. Mikel Arteta aloittaa Arsenalin luotsina vieraspelillä Bournemouthissa, ja Carlo Ancelotti tekee Everton-debyyttinsä kotipelillä Burnleyta vastaan.