Arsenal vahvisti odotetun uutisen: ex-pelaaja Mikel Artetasta uusi päävalmentaja

Mikel Arteta on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien Pep Guardiolan valmennustiimissä Manchester Cityssä. Nyt häntä odottaa kova haaste Arsenalissa.

Mikel Arteta on Arsenalin uusi päävalmentaja.

Valioliigaseura Arsenalin uusi päävalmentaja on seuran entinen kapteeni Mikel Arteta. Arsenal vahvisti pitkään jatkuneet huhut perjantaina.

Espanjalainen Arteta, 37, edusti Arsenalia vuosina 2011–2016. Pelaajauransa jälkeen hän jatkoi jalkapallon parissa valmentajana. Vuodesta 2016 lähtien hän toimi Pep Guardiolan valmennustiimissä Manchester Cityssä.

Arsenal kertoi tiedotteessaan Artetan solmineen kolmen ja puolen vuoden mittaisen sopimuksen.

– Tämä on valtava kunnia. Arsenal on yksi maailman suurimmista seuroista. Meidän on pystyttävä kilpailemaan isoista pokaaleista. Stan ja Josh Kroenke (Arsenalin omistajat) ovat keskusteluissamme tehneet tämän minulle hyvin selväksi, Arteta kommentoi tiedotteessa.

Artetan valmennustiimi ilmoitetaan myöhemmin.

Arteta aloittaa päävalmentajan uransa kovasta paikasta, sillä kuluva kausi on ollut Arsenalin kannalta myrskyisä. Joukkue on tällä hetkellä Valioliigassa vasta sijalla 10. Seuran päävalmentajaksi vuonna 2018 tullut Unai Emery sai marraskuun lopussa potkut heikkojen esitysten jälkeen.

Seuran väliaikaisena valmentajana on toiminut Arsenalia vuosina 1998–2007 edustanut ruotsalainen Freddie Ljungberg. Hän nousi pestiinsä Emeryn potkujen jälkeen Arsenalin U23-joukkueen valmentajan paikalta.