Norwich-valmentaja vahvistaa ilouutisen: Teemu Pukki on pelikunnossa

Ok! Teemu Pukki on pelikunnossa viikonloppuna.

Teemu Pukki on Norwichin käytettävissä lauantaisessa Valioliigan ottelussa Wolverhamptonia vastaan.

Norwichin valmentaja Daniel Farke kertoi perjantaina iloisia uutisia niin Canaries- kuin Huuhkaja-faneillekin. Teemu Pukki on Norwichin käytettävissä lauantaina pelattavassa Valioliigan Wolverhampton-kotiottelussa.

Pukki loukkasi varpaansa viime viikon lauantaina vierasottelussa Leicesteria vastaan, mutta pelasi ottelun loppuun. Pukki laukoi ottelussa avausmaalin. Aiemmin tällä viikolla selvisi, ettei Pukin varvas ole murtunut, mutta varpaassa oli kipeä ruhje.

– Hyviä uutisia, Teemu on käytettävissä, Farke myhäili lehdistötilaisuudessa Norwichin verkkosivujen mukaan.

– Teemu on täynnä potentiaalia. Hän on osoittanut sen pitkällä aikavälillä, joten olen onnellinen, että hän saa onnistumisia myös viikoittain.

Wolverhampton-peli on Norwichille tärkeä mutta samalla haastava. Wolves on Valioliigssa kahdeksantena kahden pisteen päässä europaikoista. Norwich on toiseksi viimeisenä.