Video: Supertähti Harry Kane kieriskeli lumihangessa Rovaniemellä – ”Uusi palautumistekniikka”

Harry Kane on piipahtanut Suomeen Instagram-tilinsä perusteella.

Harry Kane ei jätä kiveä kääntämättä, mitä palautumistekniikoihin tulee.

Tottenhan Hotspurin ja Englannin maajoukkueen superhyökkääjä esiintyy Instagram-tilillään videolla, jolla Kane loikkaa lumeen kieriskelemään uimahoususillaan.

– Uusi palautumistekniikka, videon saatetekstissä lukee.

Kylmän sukelluksensa jälkeen Kane pulahtaa paljun lämpöön ilman, että terassin kaiteet juuri hidastavat herkistä nilkoistaan tunnettua tähteä.

Kane on tägännyt videon Suomeen, Rovaniemelle.

Visiitti ei voi olla pitkä, sillä Tottenham ja Chelsea pelaavat Lontoon paikallisottelun alle neljän vuorokauden kuluttua sunnuntaina.

Erittäin säntillisenä harjoittelijana tunnettu Kane on kärsinyt uransa aikana useista nilkkavammoista. Hän on myös tarkka ruokavaliostaan. ”Hurrikaani-Harry” on kertonut, että hän ei nauti pisaraakaan alkoholia ainakaan sarjakauden aikana. Kahden lapsen isä on naimisissa kouluvuosiensa rakkauden, Kate Kanen kanssa.

Kane on tehnyt tällä kaudella Valioliigassa yhdeksän maalia.

Kanen Spurs-tovereista laitapuolustaja Serge Aurier on kommentoinut videota kauhistunein ja huvittunein hymiöin. Uuden päävalmentajan Jose Mourinhon mielipide akrobaattisesta tempusta ei vielä ole tiedossa.