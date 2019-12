Maailman 100 parasta jalkapalloilijaa valittiin – Teemu Pukki arvostettiin mukaan listalle

Brittilehden raati nosti suomalaishyökkääjän mukaan arvostetulle listalle.

Britanniassa ilmestyvä Guardian-lehti on julkaissut ensimmäisen osan vuosittaisesta 100 parhaan jalkapalloilijan listastaan. Guardian julkaisi sijat 71–100 ja mukana on Huuhkajien sekä Norwich Cityn hyökkääjä Teemu Pukki. Pukin sijoitus on 84:s.

Pukin takana listalla ovat mm. Tammy Abraham, Dele Alli, Leroy Sane, David de Gea ja Zlatan Ibrahimovic.

Guardianin raati on valinnut maailman 100 parasta jalkapalloilijaa vuodesta 2012 lähtien. Lionel Messi on voittanut palkinnon neljästi, kaksi kertaa se on mennyt Cristiano Ronaldolle ja 2018 Luka Modric valittiin maailman ykköseksi.

Tänä vuonna Guardianin raatiin kuului 239 jäsentä 63 maasta. Jäsenet ovat joko entisiä pelaajia, valmentajia tai toimittajia. Suomesta raatiin kuuluu kolme jäsentä, Ilta-Sanomien sekä Urheilulehden toimittajat Saku-Pekka Sundelin, Lari Vesander ja Ville Väänänen.

Tällä kaudella Valioliigassa debytoinut Pukki on aloittanut kautensa vakuuttavasti. Suomalaishyökkääjä on tehnyt 17 ottelussa yhdeksän maalia. Lisäksi Pukki oli yksi suurimmista yksittäisistä tekijöistä, kun Suomen jalkapallomaajoukkue varmisti historian ensimmäisen miesten arvokisapaikan ensi kesän EM-kisoihin.