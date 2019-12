Kommentti: Teemu Pukki on kärkiseurojen kauhu – mursi myös Valioliigan parhaan puolustuksen

Juuri nyt

Teemu Pukki ja Norwich ovat parhaimmillaan selkeinä altavastaajina, kirjoittaa Lari Seppinen.

Teemu Pukista on muodostunut Valioliigan kärkiseurojen kauhu.

Leicester kärsi viimeisenä suomalaishyökkääjän räjähtävistä pystyjuoksuista. Pukki kirmasi sarjakakkosen vieraana vauhtiin Emiliano Buendian upeasta läpisyötöstä ja sijoitti kauden yhdeksännen maalinsa pomminvarmasti alakulmaan.

Leicester nousi 1–1-tasapeliin. Maalipörssin kärki, peräti 16 kertaa häkkiä heiluttanut Jamie Vardy puski tasoituksen kulmapotkusta.

Pukin kauden yhdeksästä maalista viisi on tullut Valioliigan kärkijoukkueita tai niin sanottuja perinteisiä suuria vastaan: Arsenalia, Chelseaa, Leicesteriä, Liverpoolia ja Manchester Cityä. Muut ovat syntyneet hattutemppuna Newcastlen verkkoon ja yksi Southamptonin vieraana.

Pukin ja koko Norwichin paradoksi on se, että he pelaavat parhaat pelinsä selkeinä altavastaajina. Joukkue malttaa näissä peleissä puolustaa riittävän tiiviisti ja prässätä tyylilleen uskollisesti. Pukki löytää tilat hyökkäävien joukkueiden puolustuslinjojen selustoista.

Matalalla puolustavia vastaan vaikeudet ovat valtavia. Jos Norwich passivoituu, se menettää nopeasti kokonaan otteensa.

Leicesteriä vastaan ennakkomahdollisuuksia ei juuri annettu. Pukilla oli vastassa sarjan pitävin puolustus. Sarjakakkonen on päästänyt 17 ottelussa vain 11 maalia, vähiten Valioliigassa. Esimerkiksi ylivoimainen sarjakärki Liverpool on päästänyt kolme enemmän.

Leicester on tunnettu pallonhallinnastaan ja nopeasti eteenpäin soljuvasta hyökkäyspelistään. Uuden menestyksen tausta on kuitenkin kivikova puolustus. Pallonhallinta on tarvittaessa myös puolustuskeino, ja esimerkiksi Jonny Evansin kaltainen perustoppari on noussut uudelle tasolle Brendan Rodgersin alaisuudessa. Hänen kaltainen oman pään perusmuuri monelta kärkiseuraltakin puuttuu.

Norwichille upeat esitykset ja Pukille maalit kärkiseuroja vastaan uhkaavat jäädä kuriositeetiksi, jos tulosta ei tule pian myös niin sanottuja keski- ja alakastin joukkueita vastaan.

Isoista peleistä, joissa Pukki on osunut, Norwich on lopulta voittanut vain Manchester Cityn. Sarjapaikka ratkaistaan muissa otteluissa.