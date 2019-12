Rasismia ei ole saatu kitkettyä pois jalkapallokatsomoista. Ongelma on yhteiskunnallinen, huomautettiin Sky Sportsin futisstudiossa.

Manchesterin paikalliskamppailu päättyi viikonloppuna vierasjoukkue Unitedin voittoon.

Tulikuuman Marcus Rashfordin ja Anthony Martialin maaleilla 2–1 voittaneet punaiset nousivat samalla Valioliigan sarjataulukossa viidenneksi.

Ottelu sai ikävän sivumaun toisella puoliajalla. Unitedin brasilialainen keskikenttämies Fred oli antamassa kulmapotkua, kun hän sai päälleen tupakansytyttimiä, kolikoita ja muuta roinaa.

Seurasi välikohtaus, jonka aikana Cityn pelaajat yrittivät rauhoitella yleisöä – jolle Unitedin keskikentän taistelija Scott McTominay puolestaan uhosi takaisin.

Ennen Fredin antamaa kulmapotkua katsomosta nähtiin kuitenkin vielä rasistisia eleitä ja huutoja, jotka oli kohdistettu brasilialaiselle ja Jesse Lingardille.

Myöhemmin tv-kuvissa näkyi, että rasistisesti elehtinyt katsoja oli kadonnut katsomosta. Hänet poistettiin stadionilta, ja City ilmoitti tiedotteella heti ottelun päätyttyä, että asiaa tutkitaan.

– Edes tämä idiootti ei voi pilata illan fiilistä. Häpeällistä käytöstä. Vaikka kyseessä oli paikalliskamppailu, ikinä ei ole syytä olla rasisti! Lingard kirjoitti Twitterissä ottelun jälkeen lainaten twiittiä, jossa oli sittemmin poistettu video englantilaista ja Frediä pilkanneesta katsojasta.

Brittikanava Sky Sportsin studiossa vaadittiin kovempia rangaistuksia rasistisesti käyttäytyville katsojille.

– Idiootteja on kaikkialla. Toivottavasti hän saa sakot ja kunnon rangaistuksen, mitä ikinä se sitten onkaan. Selvästikään rangaistukset eivät ole olleet tarpeeksi voimakkaita viime vuosia. Tähän pitää tulla nollatoleranssi. Idiootteja on joka puolella, Unitedin entinen kapteeni Roy Keane toisteli.

Jesse Lingardin Manchester United löi Manchester Cityn

Parhaiten Liverpoolin paidasta muistettava Jamie Redknapp huomautti, että kyse ei ole vain jalkapallosta.

– Tämä on yhteiskunnan ongelma. Se, että joku kävelee kaduilla ja tulee jalkapallo-otteluun ajatellen tuolla tavalla, on hirveää. Asialle pitää tehdä jotain, eikä pelkkä porttikielto peleihin auta. Kaikilla on vastuu tässä. Ongelma on ympäristössä, jos joku tulee otteluun ja ajattelee voivansa solvata rasistisesti nuoria miehiä, jotka pelaavat jalkapalloa, Redknapp huomautti.

Koko uransa Manchester Unitedia edustanut seuralegenda, oikeana laitapakkina uransa tehnyt Gary Neville tarttui Redknappin sanoihin ja allekirjoitti ne.

– Jos katsoi vaikkapa eilisillan vaaliväittelyä, niin pääministeri (Boris Johnson) puhui siellä maahanmuutosta ja tähän maahan tulevista ihmisistä sävyyn, joka on kuin bensaa liekkeihin. Tätä tapahtuu koko ajan. Tämä asia on kolmen viime vuoden aikana pahentunut maassamme, eikä kyse ole vain jalkapallosta.