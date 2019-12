Teemu Pukin maaliputki katkesi – ”Fuck VAR” raikui joka puolella katsomoa

Harva asia on yhdistänyt koti- ja vieraskannattajia saarivaltakunnassa niin paljon kuin VAR.

”Fuck VAR” ja ”There’s no football anymore”, kaikui ympäri katsomoa hellyttävän yksimielisesti.

Myös valmentajien kommenteista on paistanut, että he eivät jaksa puhua videotuomarien päätöksistä. Se ei ole ihme. Esimerkiksi Sheffield United pelaa upeaa kautta, mutta se on jäänyt VAR-keskustelun varjoon.