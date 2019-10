Jatkuuko Teemu Pukin maalivire myös Valioliigassa? Norwich taistelee tärkeistä pisteistä – IS seuraa

Ennakkoasetelmat - ottelu käyntiin kello 17!

On lienee sanomattakin selvää, että Teemu Pukki pelaa tänäänkin Norwichin avauskokoonpanossa.

Pukki johdatti maajoukkuetauolla Huuhkajat EM-kisojen porteille. Nyt nähdään, jatkuuko suomalaisässän maalivire myös Valioliigassa.

Norwich kaipaa kipeästi pisteitä, sillä se on valahtanut sarjataulukossa viimeistä edelliseksi.

Haaste ei ole helppo. Bournemouth on sarjassa kymmenentenä, ja Norwich on ollut vieraskentillä suurissa vaikeuksissa. Norwich on hävinnyt kaikki kauden neljä vierasotteluaan.

Edellisessä ottelussaan ”Kanarialinnut” koki nöyryyttävän 1-5 tappion Aston Villalle.

Tämän illan otteluun loukkaantumisista kärsineen Norwichin lähtökohdat ovat paremmat. Norwichin ykkösmaalivahti Tim Krul on toipunut pelikuntoon, samoin Alex Tettey.

Bournemouthilta kannattaa tarkkailla Callum Wilsonia, joka on tehnyt viisi maalia. Teemu Pukki on paukuttanut kuusi osumaa.