Valioliiga

Manchester City hävisi kotonaan – Liverpool selvällä karkumatkalla Valioliigassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Valioliigaa on pelattu vasta kahdeksan kierrosta, mutta Liverpoolin sarjajohto on jo yhtä monen pisteen suuruinen.Hallitseva mestari Manchester City nimittäin hävisi sunnuntaina kotonaan Wolverhamptonille 0–2.Aiemmin syksyllä Norwichille hävinnyt ja Tottenhamia vastaan tasan pelanneella Cityllä on 16 pistettä. Liverpool on ottanut täydet 24 pistettä puhtaalla voittosarjalla.Sunnuntain muissa otteluissa Arsenal löi Bournemouthi kotonaa 1–0, Chelsea haki 4–1-vierasvoiton Southamptonin.Viikonlopun viimeinen ottelu Newcastle–Manchester United alkoi kello 18.30.