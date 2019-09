Valioliiga

IS seuraa: Jatkuuko Teemu Pukin hurja maalitahti? Norwich haastaa Manchester Cityn huipputähdet

Päätapahtumat 12 min. sitten Ottelu käynnissä! Näytä lisää( -4 kpl) 11 min: Norwich uskaltaa pitää palloa Kotijoukkue pitää kiinni pelifilosofiastaan ja murtaa Cityn prässin tyylikkäällä lyhytsyöttelyllä. Pallo menetetään keskialueella, mutta kotiyleisö palkitsee Norwichin rohkean pelin aplodeilla. 7 min: Pukki lähellä päästä paikkaan Oleksandr Zinchenkon harhasyöttö antaa pallon Norwichille, ja rakentelujakson jälkeen Pukki hakee tilaa Cityn puolustuslinjan keskeltä. Syöttö livahtaa kuitenkin hieman pitkäksi, eikä suomalainen pääse palloon. 5 min: City hallitsee palloa Ottelun asetelmat ovat tulleet selviksi jo avausminuuttien aikana: City hallitsee palloa ja Norwich pitää muotonsa tiiviinä ja kyttää vastahyökkäyksiä. Ottelu käynnissä! Tervetuloa seuraamaan Valioliiga-illan viimeistä ottelua Norwichin ja Manchester Cityn välillä. Ottelu pyörähti käyntiin pari minuuttia sitten ja City hankkii nopeasti ensimmäisen kulmapotkunsa. 12 min. sitten Ottelu käynnissä!