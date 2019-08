Valioliiga

IS seuraa: Teemu Pukki palaa Norwichin avauskokoonpanoon – jatkuuko hurja maaliputki?

Päätapahtumat 5 min. sitten Norwichin ensimmäinen vaihto 18 min. sitten Maali! West Ham johtoon Näytä lisää( -3 kpl) Missä tarjoilu? West Ham on eristänyt Pukin niin hyvin, ettei suomalainen saa edelleenkään kunnon pallotarjoilua Norwichin kavereiltaan. Mitä Norwichin manageri Daniel Farke keksii tauolla? Jotakin on ruuvailtava, jotta Pukin vaarallisuutta päästäisiin hyödyntämään. Viitisen minuuttia taukoon, ja West Ham yhä johdossa 1-0. Norwichin ensimmäinen vaihto 36 minuuttia pelattu. Norwichin ensimmäinen pelaajavaihto. Loukkaantunut Christoph Zimmermann jättää kentän, ja hänen tilalleen tulee Ibrahim Amadou. Tilanne yhä 1-0 West Hamille. 5 min. sitten Norwichin ensimmäinen vaihto Mikä paikka! Norwichin Cantwell pääsee puskemaan keskitykseen kahdesta metristä - ja yli menee! Nuorukaisen puolustukseksi sanottakoon, ettei ollut helpoin mahdollinen asento niitata pallo verkkoon. Silti: voisi olla 1-1... Puoli tuntia täynnä Puoli tuntia pelattu, ja West Ham johtaa Hallerin tekemällä maalilla 1-0. Norwich aloitti pirteästi, mutta West Ham on saanut ottelun edetessä hyökkäyspeliään toimimaan. Pukki on jäänyt kärjessä niin vähälle tarjoilulle, ettei ole vielä päässyt esittämään mitään merkittävää. Kauas ylös Norwichin Todd Cantwell laukoo, mutta pallo lentää reilusti yli West Hamin maalin. Maali! West Ham johtoon Sebastien Haller ohjaa maalin edestä 1-0. Masuaku antoi matalan syötön vasemmalta laidalta, ja Haller oli terävänä. 18 min. sitten Maali! West Ham johtoon Aika ruma töötti West Hamin Haller lanaa Norwichin Zimmermannin rumasti nurin, ja Norwichin mies jää tuskissaan nurmen pintaan. Tuomari ei kaiva lappua taskustaan. Zimmermann ok jatkamaan pienten hoitotoimenpiteiden jälkeen. 43-57 Pallonhallintaprosentti tässä vaiheessa Norwichin eduksi 57-43, mutta tärkein eli maalisarake yhä tasoissa (0-0). Kiviä taskuun! West Hamin Yarmolenko taas nurin rangaistusalueella. Ei rankkaria tälläkään kerralla. 19 minuuttia täynnä ja tilanne yhä 0-0. Hieno pelastus! West Hamin Felipe Anderson etenee hyvään laukaisupaikkaan, Norwichin puolustaja Christoph Zimmerman liukuu peittämään kudin kulmapotkuksi! Kalaonnea kokeilemassa Noin 13 minuuttia pelattu: West Hamin Yarmolenko nurin rangaistusalueella! Ei rankkaria. Videotuomarikaan ei älähdä. Tv-hidastuksen perusteella Yarmolenko kalasteli pilkkua heppoisin eväin. "Valioliiigan paras pelaaja" "Joko Pukki on osunut?" Ilta-Sanomien urheilutoimituksen esimies Vesa Rantanen huutaa taustalta jääkiekkokiireidensä keskeltä. Ei ole. Pelattu 12 minuuttia, ja tilanne yhä 0-0. "Pukki on silti Valioliigan paras pelaaja", Rantanen kajauttaa. Pukki ihmetteli Teemu Pukki aiheuttaa vapaapotkun hyökkäysalueella ja hämmästelee näkyvästi erotuomarin ratkaisua. Makuasioita, oliko tilanteessa rikettä. Kippari lupasi kyytiä West Hamin kapteeni Mark Noble sanoi ennen ottelua West Hamin näyttävän nousijajoukkue Norwichille, mistä Valioliigassa on kyse. Ainakaan vielä West Ham ei ole kyennyt aiheuttamaan Norwichille minkäänlaisia vaikeuksia. Tunnustelevaa Viisi minuuttia pelattu, tilanne yhä 0-0. Peli on ollut vielä melko tunnustelevaa puolin ja toisin. Peli käynnissä! Tummassa vierasasussaan pelaava Norwich potkaisi pelin käyntiin erotuomari Paul Tierneyn vislauksesta. Lontoon olympiastadionin katsomot näyttävät täpötäysiltä. Tunnelma on katossa. Norwich ei pääse tänään helpolla. West Ham hävisi kauden kotiavauksensa Manchester Citylle peräti 0-5, joten kotijoukkue haluaa tänään pinnoja todella nälkäisenä. Mutta West Hamilla ei tietenkään ole Teemu Pukkia... Live-seuranta ottelusta West Ham-Norwich Tervetuloa mukaan seuraamaan Englannin Valioliigan ottelua West Ham-Norwich!