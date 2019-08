Valioliiga

Paul Pogba antoi palaa sosiaalisen median rasistisille huutelijoille – julkaisi myös paljon puhuvan kuvan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://twitter.com/ManUtd/status/1163777334316621824

https://twitter.com/paulpogba/status/1165584795461738496