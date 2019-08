Valioliiga

Avausottelussa loukkaantunut Liverpoolin tähtimaalivahti Alisson sivussa ainakin muutaman viikon

Liverpoolin manageri Jürgen Klopp kertoi, että Norwichia vastaan loukkaantunut tähtimaalivahti Alisson on sivussa ainakin muutaman viikon.

