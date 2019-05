Valioliiga

Teemu Pukki ei voi vain velttoilla kesälomallaan – näin hänen palkanmaksajansa tarkkailee suomalaista

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Asenne muuttui Tanskassa









Pian takaisin treeneihin

Kesähäät odottavat

Video: Teemu Pukin kauden 2018–2019 kaikki maalit. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/championshipin-maalikuningas-ja-vuoden-pelaaja-katso-teemu-pukin-kauden-kaikki-maalit?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .