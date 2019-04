Valioliiga

Teemu Pukki ylsi huimaan temppuun – joukkueen menestys kruunasi historiallisen tykkikauden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/haku/?query=teemu+tainio

https://www.is.fi/haku/?query=chris+wood

https://www.is.fi/haku/?query=andre+gray