Valioliiga

Manchester City murskasi Chelsean 6–0 – Chelsean valmentaja sortui pelin jälkeen tökeröön temppuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Video: Manchester City–Chelsea-ottelun kohokohdat. Jos video ei näy selaimellasi, katso se täältä https://www.viafree.fi/embed/sport/historian-rumin-tappio-valioliigassa-chelsealle-manchester-city-noyryytti-perati-6-0?partnerId=fd15002d-91a3-4c21-b418-212d2968a72f .