Huippuostot vähissä Valioliigan siirtoikkunassa – nämä viisi nousivat ylitse muiden

Gonzalo Higuain

tammikuun siirtoikkuna sulkeutui myöhään torstai-iltana. Hurjimmat siirtopommit jäivät vähiin, ja muuttovirta vei pelaajia enemmän ulos- kuin sisäänpäin seuroista.Kovia lainadiilejä tapahtui paljon. Liverpool lainasi Nathaniel Clynen https://www.is.fi/haku/?query=nathaniel+clynen Bournemouthiin, Chelsea floppikärki Alvaro Moratan https://www.is.fi/haku/?query=alvaro+moratan Atletico Madridiin ja Victor Mosesin https://www.is.fi/haku/?query=victor+mosesin Fenerbacheen.Manchester City menetti superlupaus Brahim Diazin https://www.is.fi/haku/?query=brahim+diazin Real Madridiin, Chelsea päästi Cesc Fabregasin https://www.is.fi/haku/?query=cesc+fabregasin Monacoon ja Mousa Dembele https://www.is.fi/haku/?query=mousa+dembele vaihtoi Tottenhamin kiinalaiseen Guangzhouhun.Ilta-Sanomat listasi valioliigajoukkueiden viisi kovinta kaappausta.

AC Milan Chelsea

Samir Nasri

Maalinsylkijä siirtyi lainasopimuksella italialaisesta Juventuksesta. Alkukausi kului AC Milanissa, jossa Higuain pelasi niin ikään lainalla.Hyökkääjäkolossi on sitä, mitä lontoolaisseura on kaivannut: Chelsealta on uupunut mitat täyttävä ykköshyökkääjä.Morata on flopannut, eikä Olivier Giroud https://www.is.fi/haku/?query=olivier+giroud ole sopinut päävalmentajan ajatusmaailmaan. Kokenut argentiinalainen tuo maalintekotaitoa ja laskee taakkaa Eden Hazardin https://www.is.fi/haku/?query=eden+hazardin harteilta.

Ei seuraa West Ham

Emiliano Sala

Dopingpannasta vapautunut ranskalaistaituri saapui Itä-Lontooseen. Nasrilla on ollut ongelmia kentän ulkopuolella, mutta taidot ovat kiistattomat.Kypsymistään vannonut Nasri vahvistaa vammoista kärsivää West Hamia. Syöttötaito ja peliäly ovat maailmanluokkaa. Manuel Pellegrini https://www.is.fi/haku/?query=manuel+pellegrini on saanut taiturista aina parhaan irti.

Nantes Cardiff

Denis Suarez

Salasta täytyy valitettavasti käyttää konditionaalia. Argentiinalaishyökkääjä olisi ollut suurimpia vahvistuksia ja Cardiffin supertähti, mutta traaginen lentoturma todennäköisesti päätti hänen elämänsä.Sala oli iskenyt alkukaudella 12 maalia 19 sarjapelissä ranskalaiselle Nantes’lle.Salan yksityiskone katosi Alderneyn kanaalin yllä tammikuun 22. päivä. Pelaaja oli jättänyt aiemmin Whatsapp-ryhmäänsä pelokkaan viestin.Guernseyn poliisi lopetti etsinnät tuloksettomina 24. tammikuuta.Ilmailuonnettomuuksien tutkintaryhmä ilmoitti keskiviikkona, että rannalle oli huuhtoutunut kaksi istuintyynyä, joiden uskotaan olleen kadonneesta koneesta.Sala, 59-vuotias pilotti David Ibbotson https://www.is.fi/haku/?query=david+ibbotson ja kone ovat edelleen kateissa.

Barcelona Arsenal

Miguel Almiron

Arsenalilla on vahva keskikenttä, mutta 176-senttinen Suarez tuo uuden vaihtoehdon pelipaikalle.Vasta 25-vuotias espanjalainen on pelannut Barcelonan, Sevillan ja Villarrealin riveissä. Vuosina 2011–13 hän edusti Manchester Cityä mutta ei pelannut yhtään ottelua Valioliigassa.Vakuuttava loppukausi Unai Emeryn https://www.is.fi/haku/?query=unai+emeryn alaisuudessa voisi avata uusia mahdollisuuksia omistusseura Barcelonassa. Potentiaalia on.

Atlanta Newcastle