Ressu Redford tuunasi Mariskan erobiisistä tarttuvan diskohitin: ”Tätä kuunnellaan, kun asennetaan Tinderiä uudestaan!”

Ressu Redfordin tulkitsi perjantain jaksossa Mariskan Liekkiin-kappaleen, joka käsittelee eroa.

Perjantaina Vain elämää -ohjelmassa vietettiin Mariskan päivää, jolloin Ressu Redford tarttui Mariskan hittikappaleeseen Liekkiin.

– Tämä kertoo siitä, mikä mulle on aina tärkeintä. Rakkaus on niin helvetin vaikeaa ihmisen elämässä, että se menisi oikein. Monesti on niin, että on iso pätkä onnea ja sitten pieni huono hetki siellä joukossa saattaa hajottaa sen koko onnen, Ressu pohti ohjelmassa.

Mariska kertoi alkuperäisen kappaleen syntyneen ennen eroa.

– Jollain tavalla se ennusti tulevia. Ehkä jostain alitajunnasta kaivautui fiiliksiä, joita en välttämättä siinä kohtaa elämänvaihetta edes tunnistanut. Tämä kappale on rakkauden loppu, artisti kertoi.

Ressu teki kappaleesta mukaansatempaavan tanssiversion.

– Jumaleissön! Mikä soolokin, kiitos! Aivan mieletön, Mariska hehkutti.

– Mun yksi suosikkimusatyyli on diskobiisit, joissa on syvälliset tai surulliset sanat. Osui mun musatyylien top ykköseen, Stig kehui.

– Tätä kuunnellaan, kun asennetaan Tinderiä uudestaan, Reino Nordin nauroi.

