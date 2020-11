Jannika B:n esityksessä nähdään tehosteita, joita kukaan muu ei ole aiemmin ohjelmassa käyttänyt.

Vain elämää -ohjelmassa vietetään tällä viikolla laulaja-lauluntekijä Mariskan päivää. Päivän saattaa päätökseen Jannika B, joka vetää lavalla oman versionsa Mariskan Matkalla manalaan -kappaleesta.

– Sun tuotannossa on yksi biisi, joka on ollut mulle todellinen voimabiisi. Mulle se sanoma on se, ettei kannata pelätä elämän pimeitä syväsukelluksia. Kyllä sieltä yleensä takaisin tullaan, Jannika B pohjustaa.

– Tämä on lähtö matkalle hakemaan sanoja, joita tämä kärsivä ihmiskunta kaipaa ja odottaa. Ne kaksi sanaa on, että täytyy rakastaa, Mariska sanoo.

Lavalla nähdään ainutlaatuinen valoshow, jonka välkkeessä kuullaan Jannika B:n laulua. Klubienergiaa sykkivä tulkinta saa artistit tanssimaan valotikut kädessä ja hämmästelemään artistin lauluääntä.

– Mun lempimaailmani, mitä tulee tuohon klubijuttuun! Aa, mikä toteutus! Mikä laulaja sä olet, rakas, ihanaa! Mariska hehkuttaa.

– Tyylikästä ja ihanaa! Nuo sun poweriäänet, kun sä vedät, ne tulee aivan varpaista asti! Arja Koriseva ihailee.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin kello 20.

Ilta-Sanomat ja Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.