Klamydia-Veskun Vain elämää -veto tempaisee muut artistit tuoleistaan: ”Mähän sanoin, että sulta lähtee perse irti!”

Vesku Jokisen rämisevä esitys saa muut tähtiartistit reivaamaan.

Vain elämää -ohjelmassa vietetään tällä kertaa Mariskan päivää, jolloin tähtiartistit nousevan kukin vuorollaan esittämään kappaleita Mariskan tuotannosta.

Klamydian keulahahmo Vesku Jokinen esittää oman versionsa Mariskan kappaleesta Suloinen myrkynkeittäjä. Uusi tulkinta kantaa nimeä Härkäinen myrkynkeittäjä.

– Se on niin klassinen tarina. Vanha ukko on alkanut kyllästyttää ja se pitää pistää päiviltä, jotta pääsee nuoren rakastajan kanssa palmujen kanssa rakastamaan kuumasti, Mariska kuvailee kappaletta.

Rämisevä esitys tempaa artistit tuoleistaan tanssimaan villisti.

– Kiitos ihanasta päiväjumpasta, Arja Koriseva huudahtaa.

– Mähän sanoin, että sulta lähtee perse irti, Vesku nauraa Mariskalle.

– Vesku! Sä oot pehmentynyt, ska-meiningillä, Mariska huudahtaa.

– Tämähän oli silkkaa musiikin juhlaa, Stig ylistää.

Herra Ylppö tunnetaan omaleimaisesta lauluäänestään.­

Herra Ylppö puolestaan esittää version Mariskan jättihitistä Minä liityin sinuun.

– Biisi oli sellainen, että tiesin heti, että se on tämä, Ylppö kertoo.

– Ihanaa, että otit tämän biisin! Tuntuu, että kadotin pitkäksi aikaa sen muusani, joka on innoittanut ne isoimmat biisit. Sain houkuteltua sen tunteen esiin ja sen tunteen avulla kirjoitin tämän tekstin, Mariska kertoo.

Herra Ylppö pyytää lavalleen kanssaan musiikkialan tuoreen lupauksen.

– Ajattelin, että otetaan vähän apuvoimia tähän. On olemassa loistava, uudehko artisti, jolla on vielä paljon edessä ja uskon, että hänestä tulee stara tähän maahan. Hän on diggaillut sun tuotantoa ja sua, Ylppö kertoo.

Lavalle nousee rap-artisti Yeboyah. Tulkinta saa artisteilta ihastuneen vastaanoton.

– Uskomattoman hieno veto, voi kiitos! Vitsi mikä pari! Mieletön kombo! Äärettömän siisti urbaaninnos tästä hommasta, olen ihan taivaassa, Mariska ihailee.

– Ihailen sua niin paljon artistina, yritän tulla sun jalanjäljissä! On niin iso kunnia mulle, että sain vetää tämän biisin, Yeboyah kiittää.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin kello 20.

