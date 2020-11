Jannika B:n ja Martta-tyttären esitys saa Vesku Jokisen tekemään jotakin poikkeuksellista – rokkari kävelee pois kameroiden edestä: ”Voi perkele”

Vain elämää -ohjelmassa vietetään tulevana perjantaina Klamydia-yhtyeen nokkamiehen Vesku Jokisen päivää.

Tulevana perjantaina Hirvensalmen Satulinnassa vietetään Klamydia-yhtyeen nokkamies Vesku Jokisen päivää. Perinteiseen tapaan päivän mittaan muut kuluvan Vain elämää -kauden artistit versioivat vuorollaan yhtyeen tunnetuimpia hittejä.

Jannika B on valinnut Klamydian tuotannosta kappaleen, jossa käsitellään lapsuutta ja vanhemmuutta. Jokisen itsensä kirjoittama kappale on nimeltään Pyyntö ja sen teema saa artistit herkistymään jo ennen esitystä.

– Kun musta tuli äiti… Mulla ei ole koskaan ollut mitään niin kaunista ja särkyvää sylissäni. Sama ajatus on edelleenkin. Toivon lapselleni kaikkea, niin maailman parasta elämää, kuin voi vaan tarjota, Jannika B selittää kappalevalintaansa samalla herkistyen.

– Perhe ja isyys, se on tärkeintä, mitä tällä planeetalla on. En koe olevani malli-isä, mutta yritän olla sellainen. Mietin, että tämä on sellainen biisi, että tämän parempaa mä en osaa tehdä, Vesku puolestaan toteaa.

Uudessa tulkinnassa kuullaan Jannikan ja hänen puolisonsa Toni Wirtasen Martta-tytärtä.

– Yksi koskettavimpia musaesityksiä, joita olen todistanut. Mulle tämä osui jotenkin erityisesti, STIG hehkuttaa kyyneleet silmissä kuullessaan Jannikan version.

– Oliko tämä lapsen ja äidin ensimmäinen duetto? Arja Koriseva utelee hymyillen.

– Joo, se oli meidän Martta. Hän yksi päivä lauleli tätä ja mietin, haluaisikohan hän laulaa tässä. Hän sanoi, että en! Sitten meni muutama viikko. Laitoin häntä nukkumaan, hän oli jäämässä hoitoon vanhempieni luo ja olin selittänyt, että nähdään, kun mamma on tullut musiikkileiriltä, Jannika kertoo.

– Sitten hän yhtäkkiä sanoi, että mamma, minä haluan nyt laulaa. Hän on laulanut sen a cappellana mun puhelimen sanelimeen, hän muisti sävellajin ja kaiken täydellisesti.

Äidin ja tyttären koskettava versio saa Vesku Jokisen liikuttumaan ensimmäistä kertaa tämän Vain elämää -kauden aikana.

– Tämä biisi on minulle henkilökohtaisesti tosi tärkeä. Tein sen mun pojalleni ja mun isyydestäni, halusin… Voi perkele, Vesku toteaa ja kävelee pois kameroiden luota.

