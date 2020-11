Ressu Redfordin härski ylistys rakastelulle saa Vain elämää -artistit villiintymään: ”Ei muuta kuin kamerat kiinni, valitkaa parit ja mennään!”

Ensi perjantain Vain elämää -jaksossa ei turhia kainostella.

Seuraavassa Vain elämää -jaksossa vietetään rap-artisti Stigin päivää. Stig, oikealta nimeltään Pasi Siitonen, saa siis istahtaa pöydän päähän nauttimaan versioista, joita muut tähtiartistit ovat virittäneet hänen omasta tuotannostaan.

Ressu Redford on valinnut Stigiltä kappaleen, joka on suoraa tekstiä seksistä. Kappale on tämän viikon ennakkomaistiainen jaksosta, joka nähdään televisiossa perjantaina.

Katso Ressun yllättävä veto yllä olevalta videolta.

– Olet vetänyt tosi paljon pikkutuhmaa ja härskiä. Suomenkielisessä pop-musassa on ryyppylauluja, kiroillaan ja kaikkea tällaista, mutta yksi hieno juttu, mitä kaksi ihmistä voi tehdä keskenään, siitä lauletaan tosi vähän. Stig, nyt nussitaan, Ressu julistaa.

Nyt nussitaan -kappale kertoo nimensä mukaisesti siitä itsestään, eli rakastelusta.

– Rohkea valinta! En olisi arvannut, Stig yllättyy.

– Tässä ei ole vihjailua. Tässä sanotaan tosi suoraan, ensin kaihotaan, sitten mennään kertosäkeessä asiaan. Sehän on luonnollisin asia maailmassa, Stig pohtii.

42-vuotias Stig tunnetaan kantrivivahteisesta hip hop -musiikista.­

Ressu on ladannut kappaleeseen ronskisti energiaa ja vauhdikas versio saakin illan isännän hyppäämään tuolistaan.

– Tämä toimi, eikä tullut yhtään nolo olo! Ihan mahtava versio. Luulin, että tämä oli hämäystä, että ei kukaan tätä vedä, varsinkaan sinä, mutta tämä tuntui täysin luonnolliselta, Stig hehkuttaa.

– Ei muuta kuin kamerat kiinni nimittäin, käsky on käynyt! Valitkaa parit ja mennään, Reino Nordin nauraa.

Monelle ehkä entuudestaan tämän kauden tuntemattomin nimi Stig on sulattanut suomalaisten sydämet. Viime perjantaina artisti esitti tarttuvan version Arja Korisevan klassikosta Kuningaskobra. Esityksen jälkeen Stigin persoonaa ja heittäytymiskykyä ihasteltiin kovaan ääneen sosiaalisessa mediassa.

– Ai pahus, että Stig on kyllä kunnon hyvän mielen lähettiläs, eräs totesi Twitterissä.

Vain elämää Nelosella ja Ruudussa perjantaisin kello 20.